تفاصيل غرق طفلين شقيقين بالترعة الإبراهيمية في أسيوط

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا أثناء استحمامهما بالترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط في أسيوط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحدهما، بينما لا يزال البحث جاريًا عن شقيقه.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بغرق طفلين شقيقين أثناء الاستحمام بالترعة الإبراهيمية بجوار كوبري منفلوط البحري.



وبالانتقال والفحص تبين غرق "يوسف أحمد عبدالله" 8 أعوام وشقيقه "عبده أحمد عبدالله" 7 أعوام، وتم انتشال جثة يوسف ونقلها إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، بينما تستمر جهود البحث عن شقيقه عبده.



تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان ملابسات الحادث.





