مفاجأة جديدة في واقعة سحل سيدة بالشرقية

كشف عبد الله إبراهيم، محصل بشركة مياه الشرب والشقيق الأصغر للمتهم في واقعة الاعتداء على زوجة شقيقهما المغترب بالخارج، بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تفاصيل جديدة قائلا: إن السبب الحقيقي وراء الأزمة، هو خلاف على العقار.

وقال في تصريحات لـ “فيتو”: إن زوجة شقيقه المعتدى عليها قامت بشراء نصيب والدته وشقيقته في العقار السكني، بهدف السيطرة على المبنى ـ بحسب قوله، متابعا: إنها حاولت شراء نصيبه ونصيب شقيقه الآخر، وهو ما قوبل بالرفض، لتبدأ بعدها سلسلة من الخلافات والمشكلات داخل العائلة.

شقيق المتهم يكشف كواليس جديدة في واقعة سحل زوجة شقيقه

وأضاف عبد الله أن يوم الواقعة شهد خلافًا حادًا بعدما توجهت زوجة شقيقه إلى شقة المتهم ووجهت إليه وزوجته سبابًا متكررًا، فحاول الأخير توثيق ذلك عبر هاتفه المحمول للاستعانة بشهادة كبار القرية، لكن قامت السيدة بخطف الهاتف والجري على السلالم، وأثناء محاولته اللحاق بها وقع التدافع، ليحاول شقيقه استعادة هاتفه مرة أخرى ـ على حد قوله.

التحفظ على كل الأطراف في الواقعة

وأكد أن شقيقه "هادي الطباع وليس بلطجيًا"، مشيرًا إلى أن أهالي القرية والجيران يشهدون على سيرته، لافتًا إلى أن زوجة شقيقه المعتدى عليها تم التحفظ عليها أيضًا لعرض جميع الأطراف على النيابة العامة صباح غد الاثنين.

جانب من الواقعة،فيتو

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو سحل سيدة الشرقية

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق زوجها بالاعتداء عليها وعلى أبنائها بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مدرسة "مصابة بكدمات متفرقة"، طرف ثان: (شقيق زوج المجنى عليها وزوجته) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، اعتدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصابات بزوجة أخيه.

