خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: نرحب بمشاركة الولايات المتحدة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

أعلن المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أن القادة المشاركين في مؤتمر تحالف الراغبين بشأن أوكرانيا أكدوا على وحدة مواقفهم في دعم كييف، مشددين على أن التضامن مع أوكرانيا يظل أولوية في مواجهة العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.

 

ضمانات أمنية أمريكية

وفي السياق ذاته، رحّب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي باستعداد الولايات المتحدة للانخراط بشكل أكبر في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز الموقف الغربي وتمنح كييف مزيدًا من الدعم الاستراتيجي في مواجهة موسكو.

 

دعم عسكري واقتصادي وسياسي لأوكرانيا

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة تحركات دولية تهدف إلى تنسيق الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لأوكرانيا، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الأوروبية لعدم السماح لـ روسيا بفرض واقع جديد على الأرض بالقوة.

يرى مراقبون أن تأكيد وحدة الصف بين القادة الغربيين، إلى جانب إشارات واشنطن بشأن الضمانات الأمنية، يمثل رسالة واضحة لموسكو بأن المجتمع الدولي لا يزال متماسكًا في مواجهة الحرب، وأن أي تفاوض مستقبلي لن يكون على حساب سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة أوكرانيا كييف روسيا موسكو

