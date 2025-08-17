الأحد 17 أغسطس 2025
جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين

فعليات المبادرة بجامعة
فعليات المبادرة بجامعة المنصورة، فيتو

افتتح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا – Be Ready" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

جامعة المنصورة تُشارك في انطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين

تأتي المبادرة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتحت شعار "مليون مؤهَّل مبتكِر" (Be Ready – 1M)، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتأهُّل بمهارات المستقبل التي يتطلبها سوق العمل، وبناء شخصية متكاملة للشباب تجمع بين المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية والشخصية.

 

فعاليات المبادرة على مدار خمسة أسابيع متتالية

وتستمر فعاليات المبادرة على مدار خمسة أسابيع متتالية، يعقبها طرحُ المسارات التدريبية المتخصصة المقدَّمة عبر منصات عالمية، بما يتيح للطلاب والخريجين فرصة استكمال تنمية مهاراتهم عبر مصادر تدريبية دولية معتمدة.

تفعيل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية

وأكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن انطلاق المبادرة يأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تستهدف ربط التعليم العالي بسوق العمل وتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، موضحًا أنها تمثِّل أحد أهم برامج وزارة التعليم العالي التي تحظى باهتمام خاص لدورها في إعداد الشباب وتأهيلهم بالمهارات المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءتهم وقدرتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة تحرص على المشاركة الفاعلة في هذه البرامج الوطنية، من خلال تزويد طلابها وخريجيها بالمعارف والمهارات المتواكبة مع التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، بما يضمن إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما وجَّه الشكر إلى فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني على جهودهم في تنظيم المبادرة وتوفير بيئة تدريبية متكاملة.

محاور البرنامج التدريبي

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن البرنامج التدريبي يشمل محاور رئيسة تتمثَّل في: مهارات الاستعداد المهني والتواصل الفعّال، وبناء السيرة الذاتية، ومهارات البحث عن عمل، والاستعداد للمقابلات الشخصية، إلى جانب التدريب على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والابتكار وريادة الأعمال، والتخطيط المالي والأسري.

جميع مراحل التنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين

ويُنفَّذ البرنامج تحت إشراف وتنفيذ الدكتورة منى أبو العز، المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، والدكتور هشام يسن، مدير وحدة التدريب، والدكتور طارق البهي، مدير وحدة ريادة الأعمال والتوظيف، حيث يتابع الفريق جميع مراحل التنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين من طلاب السنوات النهائية وخريجي السنوات الثلاث الأخيرة بجميع كليات الجامعة.

