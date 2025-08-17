خالد النبوي ينعى مدير التصوير الراحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة

نعى الفنان خالد النبوي، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، بكلمات مؤثرة، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال خلاله: "العزيز الغالي تيمور تيمور.. ألف رحمة ونور عليك يا بطل".

وأضاف: “مدير التصوير الموهوب، لا أنسى في أول بروڤة ملابس مكتملة وأنت في بروڤة تجريبية للإضاءة وكيف أمسكت بالكاميرا لتقوم بالتصوير الفوتوغرافي بنفسك.. لا أنسى هذا المناخ الذي جعلتني أشعر به للعالم الخاص بمسلسل رسالة الإمام.. وتذكرت الكبار محسن نصر ورمسيس مرزوق وطارق التلمساني.. فرحت إن فيه مدير تصوير كبير في الجيل ده وإضافة حقيقية لمهنة التصوير.. وترحل سريعا مصورا لنا مشهدا عظيما، أن ترحل في سبيل إنقاذ ولدك.. الله يرحمك ويلهمنا الصبر.. آمين”.

وتوفي مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، مساء أمس السبت “غرقًا” أثناء محاولته إنقاذ ابنه في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي، وعرف الراحل بموهبته الكبيرة في إدارة الكاميرا والإضاءة، وهو ما جعله من الأسماء المميزة داخل الوسط الفني، وقدم عددا من الأعمال منها مسلسل جودر وغيره.

وتخرج تيمور في معهد السينما، قسم تصوير، وقدم خلال سنوات دراسته العديد من المشروعات الفنية التي لفتت الأنظار.

وشارك الراحل كممثل في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم الحاسة السابعة، حيث جسد شخصية جار يحيى وصديق شقيقته، كما ظهر في فيلم سحر العيون بدور ابن شقيقة سيد بخة، كما شارك في مسلسل الجامعة حيث لعب دور مدمن، إضافة إلى فيلم بعد الموقعة الذي عُرض في مهرجان كان.

على جانب آخر، بدأ مشواره في عالم التصوير كمصور عام 2003 من خلال مسلسل مسألة مبدأ، قبل أن يتدرج حتى أصبح مدير تصوير بارزا.

وكانت انطلاقته الحقيقية كمدير تصوير مع مسلسل آسيا 2013 بطولة منى زكي، ليقدم بعدها مجموعة من الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا، أبرزها مسلسل السيدة الأولى، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، فيلم ريجاتا، فيلم الديزل، فيلم رمسيس باريس، وآخر أعماله كان ‎مسلسل "جودر" بجزء (2024-2025).

