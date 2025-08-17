الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون أصحاب واقعة مشاجرة السوق بالأسلحة النارية من بينهم شخص يدعى “صدام” الذي يهدد البائعين ويفرض إتاوة ببندقية آلية، في قرية أبودياب شرق مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا بشن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي ورجال المباحث والأمن العام للقبض على العنصر الإجرامي “صدام” وآخرين من الخارجين عن القانون في قرية أبودياب مركز دشنا.

جار القبض على المتهمين الهاربين خلف جبال قرية أبودياب شرق من بينهم “صدام” صاحب واقعة الفيديو المتداول وهو يتجول بسلاح آلي داخل سوق الجمعة في قرية أبودياب شرق ويفرض إتاوات على البائعين بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

