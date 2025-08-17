القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

أكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الشرقية، أنه جرى ضبط صاحب كافتيريا وزوجته مقيمين بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق، لاتهامهما بالاعتداء على زوجة شقيق المتهم ونجلها، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الفيديو حالة من الجدل الواسع بين الأهالي ورواد المنصات، حيث ظهرت السيدة وهي تستغيث مما تتعرض له من اعتداءات متكررة.

فيديو من قرية هرية رزنة.. سيدة تستغيث بعد تجدد الاعتداءات رغم التصالح

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الذي تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة بالمنزل، لحظة تعرض السيدة لاعتداء بالضرب المبرح والسحل على سلالم المنزل، بينما يحاول نجلها الدفاع عنها فيتعرض هو الآخر للاعتداء.

المعتدى عليها تكشف تفاصيل الواقعة

ووفقًا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية قالت السيدة إن زوجها يعمل خارج البلاد، بينما يستغل شقيقه وهو صاحب كافتيريا فترة غيابه، حيث تتعرض لاعتداءات متكررة من زوجته.

وأوضحت أنها سبق وقدمت بلاغًا رسميًا صدر فيه حكم قضائي بحبس المتهمة شهرًا، غير أن القضية انتهت بالتصالح في جلسة عرفية.

طلب الحماية وانصافها

وأضافت السيدة أن الاعتداءات تجددت مؤخرًا رغم محاولات الصلح، ما دفعها إلى نشر الفيديو لطلب الحماية وإنصافها.

خلافات أسرية قديمة

وأكد شهود عيان من أهالي القرية أن الخلافات بين الطرفين قديمة وتجددت في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى تدخلهم أكثر من مرة لاحتواء الأزمة، لكن دون جدوى.

جهات التحقيق تباشر التحقيقات

وباشرت الجهات المختصة بالشرقية ي وق سابق فحص المقطع المتداول والتحقق من الشكوى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

