الزمالك يجدد عقد لاعبه 5 سنوات

أعلن بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن تمديد تعاقد حسام عاشور التقي، الجناح الهجومي لفريق الشباب مواليد 2007، لمدة 5 مواسم.

الزمالك يجدد عقد حسام عاشور

وقال بدر حامد إن اللاعب مدد تعاقده لمدة 5 سنوات، حتى موسم 2029 -2030.

وأكد رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك، أن حسام عاشور من اللاعبين المميزين داخل قطاع الناشئين بالنادي، وأن تمديد التعاقد معه جاء وفقًا للإستراتيجية الموضوعة للحفاظ على العناصر المميزة بجميع المراحل العمرية، حيث تم التنسيق منذ فترة في هذا الأمر مع حسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم

الأحد عقب مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.