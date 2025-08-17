الأحد 17 أغسطس 2025
وزيرا العدل والأوقاف يستقبلان وفدًا قضائيًا من الإمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير العدل والوفد
وزير العدل والوفد القضائي الإماراتي

استقبل  المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، وفدًا قضائيًِا من دولة الإمارات العربية الشقيقة برئاسة الشيخ  سلطان بن أحمد القاسمي ـ نائب حاكم إمارة الشارقة  رئيس مجلس القضاء، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ولفيف من قيادات وزارتي العدل والأوقاف.

 


وبدأت مراسم الزيارة باستقبال الوزيرين للوفد القضائي في مركز مصر الثقافى الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة (مسجد مصر) أكبر المساجد في مصر وثالث أكبر مسجد في العالم، واصطحب الوزيران الوفد في جولة للمركز الذي يضم قاعة الصلاة المركزية، ومكتبة، ومتحفًا إسلاميًا، ومركزًا للمؤتمرات، ودار القرآن الكريم متفردة على مستوى العالم بما تحمله من قيمة روحية ومعمارية متميزة، ودارًا للمناسبات، وأعقب ذلك زيارة إلى مدينة الفنون والثقافة، التي تضم مسرح الموسيقى ومسرح الدراما ودارًا للأوبرا هي الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث أبدى الضيف إعجابه بما شاهده من منشآت حديثة تعكس مزيجًا من الأصالة والمعاصرة.


وأعقب ذلك زيارة الوفد القضائي إلى مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة لعقد لقاء ثنائي بين الجانبين.

 


وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيوف، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومتانة الروابط المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصة في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي، وتبادل الخبرات بين البلدين ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية المبرمة بينهما. 

ومن جانبه عبر الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ــ نائب حاكم إمارة الشارقة ـــ رئيس مجلس القضاء عن سعادته بالزيارة مشيدًا بما شاهده من قفزة حضارية شهدتها جمهورية مصر العربية فى عاصمتها الإدارية الجديدة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية.

أسامة الأزهري الإمارات العربية العاصمة الإدارية الجديدة التدريب القضائى وزارة العدل

