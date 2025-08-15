الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات مخلة

أوتاكا
أوتاكا

 أمرت جهات التحقيق المختصة بتجديد حبس البلوجر أوتاكا  طليق البلوجر هدير عبد الرازق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بنشر فيديوهات مخلة بالحياء، وحيازة مواد مخدرة.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا

وقالت إن ذلك يأتي فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين".

 

القبض على البلوجر أوتاكا

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البلوجر أوتاكا القبض على البلوجر أوتاكا النيابة العامة قسم شرطة الشروق

