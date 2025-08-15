إجراء جديد ضد 3 متهمين ظهروا في مقطع متداول أثناء تعاطيهم المخدرات بالمعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 متهمين ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تعاطيهم المواد المخدرة بمنطقة المعصرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام (شخص وسيدتين) بتعاطى المواد المخدرة بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (عنصر جنائي، سيدتين – مقيمين بالقاهرة).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض).. وبمواجهتم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

