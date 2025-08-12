تفاصيل زيارة رئيس نادي قضاة مصر لمحكمة النقض

استقبل المستشار عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى – اليوم بديوان المحكمة، المستشار أبو الحسين قايد – نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة مصر – الذي حرص على تقديم التهنئة بمناسبة تولي الغايش منصبه الرفيع.

رافق رئيس النادي وفد قضائي رفيع المستوى ضم كلًا من القاضي حازم رسمي أمين صندوق نادي قضاة مصر، القاضي حمدي معوض وكيل نادي قضاة مصر، القاضي محمود الميرغني وكيل نادي قضاة مصر، القاضي محمد هاني عبد الجابر عضو مجلس إدارة النادي، القاضي محمد فاروق عضو مجلس إدارة النادي، القاضي يوسف فرحات عضو مجلس إدارة النادي، والقاضي رامي حسن عضو مجلس الإدارة.

وجاء اللقاء بحضور عدد من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وهم القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني للمحكمة، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

