تجديد حبس متهم بإتلاف سيارتين في البساتين بسبب خلاف على ركن مركبة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس متهم بإتلاف سيارتين في منطقة البساتين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عمدا إثر خلافات مع المتضررين على أولوية ركن وانتظار السيارة.

كانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عامل لقيامه بإتلاف مرايات سيارتين عمدًا بدائرة قسم شرطة البساتين، إثر خلافات على أولوية ركن وانتظار السيارة.

كانت رصدت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه باتلاف مرايات سيارتين عمدًا بدائرة قسم شرطة البساتين.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم بالنشر مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبسؤاله تضرر من عامل، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإتلاف مرايات سيارته وسيارة آخرى.

 

إجراءات قانونية

 أمكن ضبط المتهم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة  التحقيقات.

