النيابة تحقق مع سائق اصطدم بسيارات وحاول الهرب أعلى كوبري أكتوبر

الواقعة، فيتو

بدأت النيابة العامة التحقيق مع شخص اصطدم بسيارات وحطم صدادات المرور أعلى كوبري أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الخدمات المرورية أعلى كوبرى أكتوبر، باصطدام سائق سيارة فارهة بسيارات أعلى كوبرى أكتوبر.

وأثناء محاولة ضبطه حاول الهرب، فيما تمكن رجال الشرطة من السيطرة عليه وضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الأجهزة الأمنية أعلى كوبرى اكتوبر مديرية أمن القاهرة

