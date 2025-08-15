الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عامل إلى المحاكمة بتهمة التعدي على سيدة بالبساتين

أحالت جهات التحقيق عاملا للمحاكمة بتهمة التعدى على سيدة داخل سيارة ميكروباص بمنطقة البساتين.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قسم شرطة البساتين البساتين أمن القاهرة

