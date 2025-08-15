تطورات جديدة في اتهام سائق حادث كوبري أكتوبر

تحفظ رجال مباحث القاهرة، على كاميرات المراقبة الموجودة أعلى كوبري أكتوبر، تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات حادث السائح الخليجي أعلى كوبري أكتوبر.

كما صادر رجال الأمن السيارة المتسببة في الحادث، لحين صدور قرار من جهات التحقيق بشأنها بعد تحطيمها 3 سيارات وتسببها في وقوع إصابات.

وتباشر جهات التحقيق مهامها مع المتهم بالاصطدام بسيارات المواطنين وتحطيم صدادات المرور أعلى كوبري أكتوبر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المرورية أعلى كوبرى أكتوبر، باصطدام سائق سيارة فارهة بسيارات أعلى كوبرى أكتوبر.

وأثناء محاولة ضبطه حاول الهرب، فيما تمكن رجال الشرطة من السيطرة عليه وضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

