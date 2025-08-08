انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

دخل أهالي ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع صباح اليوم الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابات الكريمات، في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، أثناء انتظار ذويهم أمام مستشفى أطفيح بالجيزة، حيث تم نقل 9 من جثامين الضحايا، وسط أجواء يسودها الحزن والصدمة.

أهالي ضحايا الصحراوي الشرقي أمام مستشفى أطفيح

مصرع 9 أشخاص وإصابة 42 آخرين

وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 42 آخرين، بعد اصطدام أتوبيس رحلات بسيارتين نقل متوقفتين على جانب الطريق، في نطاق مركز أطفيح، مما خلف وراءه مشاهد مأساوية وأحزانًا ثقيلة ألقت بظلالها على أسر الضحايا، لا سيما من محافظة سوهاج التي ينتمي إليها غالبية المصابين والمتوفين.

وقال محمود سيد، أحد أقارب الضحايا، إنهم فوجئوا بخبر الحادث صباحًا، وإن الحزن خيم على القرية بالكامل، بعد ورود أنباء عن مصرع أقارب وأبناء من العائلة، مؤكدًا أن الأسرة كانت تنتظر وصول ذويهم من رحلة سفر، لكنهم استقبلوا خبر الوفاة بدلًا من عودتهم.

صدمة وذهول على أهالي الضحايا

وأضاف علي أحمد، من أهالي الضحايا، أن ما زاد من الألم أن أغلب المتوفين من الشباب، وكان بعضهم في طريقهم للعمل، لافتًا إلى أن الأهالي توافدوا على مستشفى أطفيح منذ الصباح الباكر، وسط مشاعر صدمة وذهول، بانتظار خروج الجثامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مسقط رأسهم ودفنها.

في الوقت نفسه، تواصل الجهات المختصة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتسهيل نقل الجثامين، وسط تأمين مشدد وتنظيم لحركة الأهالي، كما تم التعرف على 3 من الضحايا، ولا تزال جهود التعرف على هوية باقي المتوفين جارية من خلال الجهات المعنية.

أحد أهالي ضحايا الصحراوي الشرقي أمام المستشفى

تفاصيل حادث الصحراوي الشرقي

يُذكر أن الطريق الصحراوي الشرقي، قد شهد، صباح اليوم الجمعة، حادث تصادم أتوبيس رحلات بسيارتين نقل متوقفتين، ما أسفر عن مصرع وإصابة 51 شخصًا، حيث جرى نقل 7 جثامين إلى مستشفى أطفيح العام التابعة لمحافظة الجيزة، بينما تم نقل جثتين إلى الواسطى المركزي التابعة لمحافظة بني سويف، وجرى نقل 22 من المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وضمت قائمة المصابين: ناصر محمد عباس، فؤاد رشاد فؤاد، أحمد عبد الرحمن عبد العزيز، صلاح عبد الرحمن عبد العزيز، كريم سيد محمود، غلاب عبد الناصر بدوي، صلاح محمود عبد المحسن، آيات محمد محمد، نادية سيد محمد، مريم سيد محمد، حميدة ضاحي محمد، يوسف عبد العال محمد، جمال عبد الناصر حلمي، الغول فادي حفني، محمود معيد حفني، غالب حفني مجدي، أحمد بدوي مطوع، ريم العزيز أبو السعود، إسماعيل أبو العز إسماعيل، محمد شكر كامل، محمد عبد الرحمن زين الدين، مراد عاطف محمد زينهم، كريم أحمد عزت عبد العال شكر، بالإضافة إلى طفلين مجهولي الهوية، وجميعهم من محافظة سوهاج.

أهالي ضحايا الصحراوي الشرقي أمام مستشفى أطفيح

كما تم التعرف على 3 من المتوفين وهم: كريمة زين العابدين (30 عامًا)، أحمد محمد (42 عامًا)، وعبد العزيز أبو السعود (48 عامًا)، بينما تواصل الجهات المختصة جهودها للتعرف على هوية باقي المتوفين.

وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها في ملابسات الحادث، وتم رفع آثاره وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها المؤقت بسبب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.