النيابة تصرح بدفن جثة طفل توفي أثناء لهوه في منزله ببني سويف

صرحت النيابة العامة في بني سويف، بدفن جثمان طفل لقي مصرعه في حادث مأساوي داخل منزله بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، وذلك عقب الانتهاء من إجراء المعاينة اللازمة وسماع أقوال ذويه، بعد أن تبين أن الوفاة ناتجة عن حادث عرضي أثناء لهوه بأرجوحة.

بلاغ عن مصرع طفل ببني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول الطفل "م.ف.م"، 11 عامًا، مقيم بقرية الميمون، جثة هامدة إلى المستشفى، ووجود آثار اختناق واضحة حول رقبته.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى إلى محل الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية وسؤال أهل الطفل، أنه كان يلهو داخل المنزل مستخدمًا أرجوحة ربطها في جنش مروحة بالسقف، وأثناء اللعب التف الحبل حول عنقه بطريقة مفاجئة، ما أدى إلى اختناقه، وفقدانه الوعي في الحال، قبل أن يكتشف أفراد الأسرة الأمر ويحاولوا إنقاذه، لكنهم فوجئوا بوفاته.

لا توجد شبهة جنائية بالواقعة

وأفاد شهود من الأسرة والجيران أن الطفل كان معروفًا بحيويته وحبه للعب، ولم يكن يعاني من أي أمراض، وأن الحادث وقع بشكل مفاجئ ودون أي شبهة جنائية، وأكدت التحريات أن الواقعة لا تتضمن أي شبهة قتل أو إهمال متعمد، وإنما هي حادث عرضي مأساوي.

وقامت النيابة العامة بمناظرة جثمان الطفل، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة، كما أمرت بتسليمه لذويه لدفنه، مع تقديم التعازي لأسرة المتوفى.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية الذين شيعوا جثمان الطفل في مشهد مهيب، وسط حالة من الصدمة والأسى، مطالبين الأسر بضرورة الانتباه للأطفال أثناء لهوهم، خاصة باستخدام الألعاب أو الأدوات التي قد تشكل خطرًا على حياتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.