رئيس التأمين الصحي يكلف محمد يحيى مديرًا لفرع بني سويف وفؤاد للمنوفية

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا بتكليف الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مديرًا لفرع الهيئة بـ محافظة بني سويف، خلفًا للدكتور محمد فؤاد عبدالفتاح، الذي تم تكليفه مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة منظومة العمل ودعم القيادات الميدانية.

وتأتي هذه القرارات تأتي ضمن خطة تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة الإنجاز ورفع مستوى الأداء الإداري والطبي بجميع الفروع، بما يحقق مصلحة العمل ويلبي احتياجات المنتفعين.

وفي ذات السياق، كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور محمد فؤاد عبدالفتاح، بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرًا لفرع التأمين الصحي بالمحافظة، وذلك ضمن حركة التغييرات التي أجرتها الهيئة بين قيادات ومديري فروعها على مستوى الجمهورية.

وخلال التكريم، أهدى محافظ بني سويف درع المحافظة لـ«فؤاد»، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله الجديدة، ومثمنًا مشاركته المتميزة خلال الفترة السابقة في المبادرات والفعاليات المركزية والمحلية، التي أسهمت في تعزيز مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

وأعرب الدكتور محمد فؤاد، عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من المحافظ، وحرصه على لقائه وتكريمه في ختام فترة عمله ببني سويف، مشيدًا بدعم المحافظ لجهود تحسين منظومة العمل بالتأمين الصحي، وإيجاد حلول وبدائل للتحديات والمشكلات التي تواجه القطاع، ومقدمًا شكره لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة على التعاون المثمر طوال فترة عمله.

كما أعرب الدكتور محمد يحيى، عن شكره وتقديره لـ رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على هذه الثقة، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة بني سويف، ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي بالفرع، بما يلبي احتياجات المنتفعين ويحقق أهداف الهيئة في تقديم خدمة طبية متميزة.

