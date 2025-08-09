السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على جثة فتاة داخل شقتها في بني سويف والنيابة تتحفظ على الجثمان

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بـمحافظة بني سويف، أمس الجمعة، على جثة فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، داخل شقة بالدور الأرضي بأحد المنازل بمنطقة ترعة البوصة بالجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، وسط ظروف غامضة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

 

بلاغ العثور على جثة فتاة ببني سويف 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من قسم شرطة بني سويف، يفيد بالعثور على جثة المدعوة "يارا ر. س. أ"، 24 سنة، داخل منزلها الكائن بشقة بالدور الأرضي في منطقة الجزيرة، شارع ترعة البوصة.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، برفقة فريق من الإسعاف، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الجثة لفتاة في عمر الزهور، مسجاة على الأرض داخل إحدى غرف الشقة، وظهرت عليها علامات قد تدل على وجود شبهة جنائية.

 

فرض طوق أمني حول موقع الحادث

وقامت قوات الشرطة بفرض طوق أمني حول موقع الحادث، ومنعت دخول أو خروج أي شخص لحين انتهاء إجراءات الفحص والمعاينة، كما تم إخطار النيابة العامة ببني سويف التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، لبيان سبب الوفاة وظروفها، والتأكد من وجود أي إصابات أو آثار تشير إلى الاعتداء أو العنف.

 

كما بدأت فرق البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف جمع التحريات من الجيران وأفراد العائلة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، في محاولة لتحديد أي تحركات مريبة أو أشخاص دخلوا العقار قبل وقوع الحادث.

 

قرار النيابة العامة ببني سويف 

وأكدت مصادر أمنية أن النيابة لم تصدر حتى الآن قرارًا بنقل الجثمان، في انتظار استكمال إجراءات المعاينة والبحث، على أن يتم إخلاء الجثة وتسليمها لذويها لاحقًا وفق تعليمات الشرطة والنيابة.

 

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

صحة بني سويف: مستشفى الواسطى المركزي استقبل جثتين و22 مصابًا في حادث الكريمات (صور)

مهندس وطالب بكلية الطب من بني سويف بين ضحايا حادث الصحراوي الشرقي

ارتفاع أعداد ضحايا حادث تصادم الصحراوي الشرقي إلى 9 متوفين و44 مصابًا

7 وفيات و44 مصابًا، محافظ بني سويف يكلف الصحة بمتابعة حادث الصحراوي الشرقي

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

تجديد الثقة بـ الهواري مديرًا وبدر وكيلًا لمديرية تعليم بني سويف

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع من غرفة العمليات ختام التصويت في انتخابات الشيوخ

أم ترمي رضيعتها والكلاب تنهشها، كشف لغز العثور على رأس طفلة ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

صحة بني سويف: مستشفى الواسطى المركزي استقبل جثتين و22 مصابًا في حادث الكريمات (صور)

مهندس وطالب بكلية الطب من بني سويف بين ضحايا حادث الصحراوي الشرقي

ارتفاع أعداد ضحايا حادث تصادم الصحراوي الشرقي إلى 9 متوفين و44 مصابًا

7 وفيات و44 مصابًا، محافظ بني سويف يكلف الصحة بمتابعة حادث الصحراوي الشرقي

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

تجديد الثقة بـ الهواري مديرًا وبدر وكيلًا لمديرية تعليم بني سويف

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ ببني سويف

الأكثر قراءة

أول صورة لطبيبة قصر العيني بعد وفاتها بشكل مفاجئ أثناء العمل وجمال شعبان يكشف السبب

حدث الآن، توقف خدمات إنستاباي مؤقتا عن العمل وهذا موعد عودتها

موظف صغير "ما بيعرفش عربي"، ساويرس يسخر من "يوتيوب" بعد حذف فيديو إبراهيم عيسى عن حماس

بعد الفوز أمام سيراميكا كليوباترا، موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

اشتغلت "شفتين" بدون أكل، وفاة طبيبة شابة بشكل مفاجئ أثناء عملها بـ"قصر العيني"

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

عودة الموجة الحارة بقوة، تحذير شديد من حالة الطقس اليوم السبت

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads