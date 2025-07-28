طريقة عمل البيتزا في البيت بحشوات مختلفة ولذيذة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من الأكلات السريعة الغربية التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم وهي إيطالية الأصل وتقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كوب ماء دافئ قد تحتاجين كمية أقل أو أكثر حسب نوع الدقيق

مكونات الصلصة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

الحشوة (حسب الرغبة)

جبن موزاريلا مبشور

شرائح زيتون

فلفل ألوان مقطع

مشروم

شرائح طماطم

شرائح ببروني أو دجاج أو لحم مفروم

طريقة عمل البيتزا

طريقة عمل البيتزا:-

في وعاء كبير، اخلطي الخميرة مع السكر وكوب الماء الدافئ، واتركيها 10 دقائق لتتفاعل.

أضيفي الزيت والدقيق والملح، وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

لتحضير صلصة البيتزا، سخني الزيت في مقلاة، وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي قليلا، ثم أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم.

أضيفي السكر والملح والفلفل والزعتر، واتركي الصلصة على نار هادئة حتى تتكثف.

بعد التخمير، قسمي العجينة إلى كرات وافردي كل كرة على شكل دائرة متوسطة.

ضعي العجينة في صينية مدهونة زيت أو مبطنة بورق زبدة.

افردي طبقة من الصلصة على وجه العجينة.

أضيفي المكونات التي تفضلينها من الخضار أو اللحوم، ثم غطيها بالجبن.

أدخلي البيتزا فرن ساخن على حرارة 200-220 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تنضج وتحمر.

تأكدي من أن الفرن ساخن قبل وضع البيتزا.

يمكن دهن أطراف العجينة بزيت الزيتون أو الحليب لتعطي لون ذهبي.

يمكنك إضافة رشة زعتر أو ريحان مجفف بعد خروج البيتزا من الفرن لزيادة النكهة.

وتتميز البيتزا بسهولة تحضيرها فى المنزل سواء فى حالة شراء العجين جاهز أو تحضيره منا يمكن إضافة الحشوات المختلفة حسب الرغبة سواء كانت لحوم أو دجاج أو سي فود، فهى لذيذة فى جميع حشواتها.

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