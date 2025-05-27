طريقة عمل البيتزا، قدميها لأبنائك آخر يوم في الامتحانات

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الغربية الشهيرة التى لها شعبية وشهرة واسعة ويعشقها الكبار والصغار ويمكن تقديمها بطرق وحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، فهى خفيفة وسريعة التحضير.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

للعجينة:

3 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان كبيرتان من الزيت

كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

لصلصة البيتزا:

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

حبة طماطم مبشورة

ملعقة صغيرة من الزعتر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

فص ثوم مفروم

للتزيين:

جبنة موزاريلا مبشورة

شرائح فلفل أخضر

شرائح زيتون أسود

شرائح طماطم أو بصل (اختياري)

أي إضافات أخرى حسب الرغبة (مثل اللحم المفروم أو الدجاج أو السلامي)

طريقة عمل البيتزا:-

نخلط الخميرة مع السكر والماء الدافئ ونتركها 10 دقائق لتتفاعل.

ثم نضيف الزيت والملح والدقيق ونعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة.

نغطيها ونتركها تتخمر ساعة في مكان دافئ.

في قدر صغير، نضع الثوم مع قليل من الزيت ونقلبه، ثم نضيف الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم والزعتر والملح والفلفل، ونتركها تغلي لبضع دقائق حتى تتكثف.

نفرد العجينة على صينية مدهونة بالزيت، ثم نوزع عليها الصلصة بشكل متساوٍ.

نضع فوق الصلصة الجبن والمكونات الأخرى حسب الرغبة.

ندخل البيتزا إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15–20 دقيقة أو حتى تحمر من الأطراف وتذوب الجبنة.

طريقة عمل البيتزا

ولعمل الجلاش بحشو اللحمة المفرومة

مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

لفة جلاش

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان مفروم

ملح

فلفل أسود

ثمرة طماطم مبشورة

رشة قرفة

ملعقة صلصة

بيضة

كوب لبن حليب

نصف كوب شوربة

كوب سمن

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نعصج اللحم، حيث نشوح البصل ونضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لون اللحم، ثم نضيف الطماطم والصلصة والتوابل، ونترك اللحم حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نشعل الفرن ونتركه يسخن. نحضر صينية فرن وندهنها سمن

ثم نفرد طبقات الجلاش وبين كل ورقة والأخرى ندهن سمن.

ثم نفرد طبقات الجلاش وبين كل ورقة والأخرى ندهن سمن. وبعد أن نفرد نصف كمية الجلاش نضع طبقة اللحم المفروم، ثم نكمل فرد باقى ورق الجلاش مع مراعاة دهان كل ورقة بالسمن.

ثم نقطع الجلاش ونخلط البيض واللبن والشوربة معا ونضيف لهم الملح والفلفل الأسود وملعقة بيكنج بودر، ثم نضيفها إلى صينية الجلاش.

ثم ندخل الجلاش الفرن حتى يحمر لونه.

ثم نخرجها من الفرن ونقطعها وتقدم ساخنة.

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