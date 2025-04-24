طريقة عمل البيتزا فى البيت بمكونات بسيطة
طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات اللذيذة والشهيرة على مستوى العالم فهى ذات شعبية كبيرة وتقدم بحشوات مختلفة حسب الرغبة ويعشقها الكبار والصغار.
وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بحشوات مختلفة لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل البيتزا.
مكونات عمل البيتزا:-
للعجينة:
3 أكواب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون
كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)
لصلصة البيتزا:
3 ملاعق كبيرة معجون طماطم
نصف كوب ماء
ملعقة صغيرة زعتر
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
رشة ملح وفلفل أسود
للتغطية (حسب الرغبة):
جبن مودزاريلا مبشور
شرائح زيتون
فلفل أخضر مقطع
فطر مقطع
شرائح طماطم
شرائح بصل
لحم مفروم أو دجاج أو تونة (اختياري)
طريقة عمل البيتزا:-
- في وعاء كبير، نخلط الخميرة والسكر مع نصف كوب ماء دافئ ونتركها 10 دقائق لتتخمر.
- نضيف الدقيق والملح وزيت الزيتون، ثم نضيف الماء تدريجيًا ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- نغطي العجينة ونتركها تختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- نخلط جميع مكونات الصلصة في قدر صغير، ونتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكثف.
- نفرد العجينة في صينية مدهونة بزيت، ثم نضع طبقة من الصلصة.
- نوزع الحشوة حسب الرغبة، ثم نرش الجبن على الوجه.
- نخبز البيتزا في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.
- يمكن استخدام دقيق متعدد الاستخدامات أو دقيق خاص بالبيتزا.
- للحصول على عجينة هشة، يمكن إضافة ملعقة لبن زبادي أثناء العجن.
- يمكن تحضير العجينة مسبقًا وحفظها في الثلاجة لمدة يوم.
ولعمل المينى بيتزا
مكونات عمل الميني بيتزا:-
3 أكواب دقيق
بيضة
كوب زبادي
ملعقة مايونيز
كوب ماء دافيء
ربع كوب زيت
ملعقة خميرة فورية
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
صلصة بيتزا جاهزة
للحشو
مكعبات صغيرة طماطم
مكعبات صغيرة فلفل
جبن مبشور أى نوع
زيتون أخضر
لانشون أو هوت دوج حسب الرغبة
طريقة عمل الميني بيتزا:-
- نحضر بولة صغيرة ونضع بها الماء الدافيء والسكر والخميرة ونقلب جيدا حتى يفور الخليط.
- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق ونضيف له البيض والزبادي والمايونيز وباقى المكونات ونعجن جيدا.
- ثم نضيف خليط الماء والخميرة والسكر تدريجيا مع العجن ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجين متجانس وناعم وغير ملتصق.
- ثم نترك العجين مغطى حتى يختمر ويتضاعف حجمه.
- ثم نفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق ونقوم بتقطيعها دوائر بواسطة كوب.
- ثم ندهن حلقات العجين بالصلصة وعليها الخضروات والجبن واللانشون أو الهوت دوج.
- ثم نرص الميني البيتزا فى ثوانى مدهون زيت، وتدخلها الفرن الساخن لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ونحفظها فى علب ثلاجة لحين التقديم وهى فكرة جيدة للإفطار أو اللانش بوكس.
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