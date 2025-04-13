طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة، خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة، من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ستات البيوت، فهي من أصناف البيتزا التي يمكنها أن ترضي جميع الأذواق.

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة، بطريقة احترافية وزي الجاهزة.

مكونات عمل البيتزا باللحمة المفرومة:

أولًا: العجينة

3 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت

ماء دافئ للعجن (حوالي كوب إلى كوب وربع)

ثانيًا: الحشوة

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

حبة فلفل أخضر أو ألوان مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح، فلفل، بهارات لحمة، رشة قرفة (اختياري)

جبنة موزاريلا أو رومي مبشورة حسب الرغبة

خطوات عمل البيتزا باللحمة المفرومة:

1. تحضير العجينة:

اخلطي الخميرة مع السكر ونصف كوب ماء دافئ واتركيهم 10 دقائق حتى تتفاعل.

في وعاء، ضعي الدقيق، الملح، الزيت، ثم أضيفي خليط الخميرة واعجني.

أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة طرية.

غطيها واتركيها تختمر ساعة في مكان دافئ.

2. تحضير الحشوة:

في طاسة على النار، شوحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي اللحمة المفرومة وقلبي.

أضيفي الفلفل المفروم والبهارات والصلصة وقلبي جيدًا حتى تنضج اللحمة وتجف السوائل.

3. تجهيز البيتزا:

افردي العجينة في صينية مدهونة بالزيت.

ضعي طبقة من صلصة الطماطم (اختياري)، ثم افردي الحشوة بالتساوي.

رشي الجبنة على الوجه.

4. الخبز:

سخني الفرن مسبقًا على 200 درجة مئوية.

اخبزي البيتزا حوالي 15–20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر من تحت.

يمكن تشغيل الشواية آخر دقيقتين لتحمير الوجه.

طريقة عمل صلصة البيتزا

صلصة البيتزا، فيتو

يمكنك أيضا تعلم طريقة عمل صلصة البيتزا الاحترافية.

مكونات عمل صلصة البيتزا:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (أو زيت نباتي)

2 فص ثوم مهروس

1 كوب عصير طماطم (أو طماطم طازجة مضروبة في الخلاط)

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري، لكنه يعطي نكهة أقوى)

نصف ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

رشة من الريحان المجفف (اختياري)

رشة فلفل أسود

رشة ملح

رشة بابريكا أو شطة (اختياري حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

في قدر صغير، ضعي الزيت والثوم على نار متوسطة وقلّبي حتى تظهر رائحة الثوم دون أن يحترق.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم، وقلّبي جيدًا.

أضيفي السكر والملح والفلفل والزعتر والريحان والبابريكا، وحرّكي المكونات حتى تمتزج.

اتركي الصلصة تغلي لمدة دقيقتين، ثم خففي النار واتركيها على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تصبح سميكة.

ارفعيها عن النار واتركيها تبرد قليلًا قبل استخدامها على عجينة البيتزا.

مجموعة أفكار لحشوات بيتزا مختلفة يمكنكِ تجربتها، وكل واحدة لها طابعها المميز:

1. بيتزا بالخضار المشوي

المكونات: شرائح باذنجان، كوسة، فلفل ألوان، زيتون أسود، جبنة موتزاريلا.

الطريقة: اشوي الخضار قليلًا على النار أو في الفرن، ثم وزعيها فوق الصلصة والعجينة، وأضيفي الجبنة.

2. بيتزا بالدجاج والمشروم

المكونات: دجاج مقطع صغير ومطهو مسبقًا، فطر (مشروم)، بصل شرائح، جبنة موتزاريلا، رشة زعتر.

الطريقة: قلّبي الدجاج مع قليل من البهارات، ثم ضعيه فوق الصلصة، وأضيفي المشروم والبصل والجبنة.

3. بيتزا بالتونة

المكونات: تونة مصفاة من الزيت، شرائح بصل، زيتون أسود، فلفل رومي، جبنة.

الطريقة: افردي الصلصة على العجينة، ثم وزعي التونة والخضار والجبنة.

4. بيتزا بالجبن الأربعة

المكونات: موتزاريلا، شيدر، رومي (أو بارميزان)، فيتا أو أي نوع جبن أبيض.

الطريقة: بعد وضع الصلصة، وزعي أنواع الجبن المختلفة، ويمكن إضافة رشة من الزعتر أو الفلفل الأسود.

بيتزا الخضروات، فيتو

5. بيتزا بالبسطرمة

المكونات: شرائح بسطرمة، زيتون، فلفل، جبنة.

الطريقة: ضعي الصلصة، ثم شرائح البسطرمة، والخضار، ثم الجبنة.

6. بيتزا السجق

المكونات: سجق مقطع ومطهو، فلفل ألوان، بصل، زيتون، جبنة.

الطريقة: شوّحي السجق مع البصل والفلفل، ثم ضعي الخليط فوق العجينة مع الجبنة.

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