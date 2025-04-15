طريقة عمل البيتزا، بحشوات مختلفة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة على مستوى العالم وهى إيطالية الأصل ولكن تقدم بطرق مختلفة على مستوى العالم.

وطريقة عمل البيتزا سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:

للعجينة:

3 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

لصلصة البيتزا:

كوب من صلصة الطماطم

فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف

ملعقة صغيرة من السكر

رشة ملح وفلفل

للحشوة (اختياري حسب الرغبة):

جبن موزاريلا مبشور

شرائح زيتون

فلفل رومي مقطع

مشروم (فطر)

شرائح ببروني أو دجاج أو أي مكونات مفضلة

طريقة عمل البيتزا:

لتحضير العجينة، في وعاء كبير، تخلط الخميرة مع السكر والماء وتُترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل.

ثم يُضاف الدقيق، الملح، وزيت الزيتون ويُعجن جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

تُترك لتتخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

لتحضير الصلصة، في مقلاة على نار متوسطة، يُقلى الثوم في قليل من الزيت ثم تُضاف صلصة الطماطم والتوابل وتُترك لتغلي قليلًا حتى تتكثف.

لتجهيز البيتزا، تفرد العجينة في صينية مدهونة بالزيت، وتُدهن بصلصة الطماطم، ثم تُوزع المكونات المرغوبة فوقها، ويُرش الجبن في النهاية.

ثم تُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تنضج وتتحمر، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل البيتزا، فيتو

ولعمل السمبوسة بحشو البيتزا

مكونات عمل السمبوسة بحشو البيتزا:

عجينة سمبوسة وتباع بالسوبر ماركت

للحشو

حلقات زيتون

جبن رومى مبشور

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

فلفل رومى اخضر مقطع مكعبات صغيرة

فلفل رومى أصفر مقطع مكعبات صغيرة

فلفل رومى أحمر مقطع مكعبات صغيرة

بسطرمة مفرومة

لانشون حسب الرغبة

جبن شيدر مبشور

زيت للقلي

طريقة عمل السمبوسة بحشو البيتزا:

نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات الحشو ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نحضر رقائق السمبوسة ونقوم بلفها ووضع القليل من الحشو بداخلها ونغلقها جيدا ويمكن استخدام خليط الماء والدقيق لضمان غلق السمبوسة جيدا وعدم فتحها فى الزيت أثناء القلي.

وبعد الانتهاء من حشو الكمية المتاحة.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت ونرفعها على النار وننتظر حتى يسخن الزيت ثم نضع به السمبوسة ونتركها حتى يحمر لونها مع التقليب.

ثم ننشلها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ، وتقدم ساخنة.

وهناك طريقة أخرى لطهى السمبوسة، حيث يتم رصها فى صينية فرن وندهنها بالقليل من الزيت.

وتدخلها الفرن حتى يحمر لونها وهذه الطريقة تكون أخف من المقلية ومناسبة لفترات الريجيم.

وفى حالة عدم توافر عجينة السمبوسة يمكن استخدام عجينة الجلاش حيث نقوم بتقطيعها شرائح طولية مثل رقائق السمبوسة ونقوم بحشوها بنفس طريقة السمبوسة ويتم قليها مثلما ذكرنا بالاعلى، حيث يمكن قليها أو وضعها في الفرن.

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