طريقة عمل البيتزا، سهلة التحضير وغير مكلفة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار وتتميز بإمكانية تحضيرها بحشوات مختلفة على حسب الرغبة.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف انجي علاء، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا

للعجينة

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

لصلصة البيتزا

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1/2 كوب طماطم مبشورة أو معصورة

فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة زعتر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للحشوة (اختياري حسب الرغبة)

جبن مودزاريلا مبشور

فلفل رومي مقطع

زيتون أسود أو أخضر

شرائح طماطم

مشروم

شرائح سلامي أو دجاج أو تونة

طريقة عمل البيتزا:-

في وعاء كبير، نخلط الخميرة مع السكر والماء ونتركها 10 دقائق لتتفاعل.

ثم نضيف الدقيق، الزيت، والملح ونعجن حتى تتكون عجينة ناعمة.

نغطيها ونتركها تختمر لمدة ساعة.

نخلط جميع مكونات الصلصة في قدر صغير، ونضعها على النار لمدة 10 دقائق حتى تتكثف قليلا.

نفرد العجينة على شكل دائرة أو مستطيل حسب الرغبة.

نضع طبقة من الصلصة، ثم نوزع الجبن وباقي المكونات.

نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية.

نضع البيتزا في صينية وندخلها الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر الأطراف.

طريقة عمل البيتزا

ولعمل السمبوسة بحشو البيتزا

مكونات عمل السمبوسة بحشو البيتزا:-

عجينة سمبوسة وتباع بالسوبر ماركت

للحشو

حلقات زيتون

جبن رومى مبشور

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

فلفل رومى اخضر مقطع مكعبات صغيرة

فلفل رومى أصفر مقطع مكعبات صغيرة

فلفل رومى أحمر مقطع مكعبات صغيرة

بسطرمة مفرومة

لانشون حسب الرغبة

جبن شيدر مبشور

زيت للقلي

طريقة عمل السمبوسة بحشو البيتزا:

نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات الحشو ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نحضر رقائق السمبوسة ونقوم بلفها ووضع القليل من الحشو بداخلها ونغلقها جيدا ويمكن استخدام خليط الماء والدقيق لضمان غلق السمبوسة جيدا وعدم فتحها فى الزيت أثناء القلي.

وبعد الانتهاء من حشو الكمية المتاحة.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت ونرفعها على النار وننتظر حتى يسخن الزيت ثم نضع به السمبوسة ونتركها حتى يحمر لونها مع التقليب.

ثم ننشلها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ، وتقدم ساخنة.

وهناك طريقة أخرى لطهى السمبوسة، حيث يتم رصها فى صينية فرن وندهنها بالقليل من الزيت.

وتدخلها الفرن حتى يحمر لونها وهذه الطريقة تكون أخف من المقلية ومناسبة لفترات الريجيم.

وفى حالة عدم توافر عجينة السمبوسة يمكن استخدام عجينة الجلاش حيث نقوم بتقطيعها شرائح طولية مثل رقائق السمبوسة ونقوم بحشوها بنفس طريقة السمبوسة ويتم قليها مثلما ذكرنا بالاعلى، حيث يمكن قليها أو وضعها في الفرن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.