طريقة عمل البيتزا، أحلى وأوفر من الجاهزة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة على مستوى العالم ورغم أنها إيطالية الأصل إلا أنه منتشرة في دول العالم المختلفة ولها شعبية كبيرة حيث يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، خاصة أنها تقدم بالحشوات المختلفة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف سناء بغدادى، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

3 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الماء الدافئ

لصلصة الطماطم:

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

1 حبة طماطم مبشورة

فص ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة أوريغانو أو زعتر

للتزيين:

جبنة مودزاريلا مبشورة

شرائح فلفل أخضر

زيتون أسود مقطع

شرائح طماطم

أي مكونات إضافية حسب الرغبة (مثل المشروم، السجق، الدجاج...)

طريقة عمل البيتزا:-

في وعاء كبير، يخلط الدقيق مع الملح.

تذاب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ وتترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل.

يضاف خليط الخميرة وزيت الزيتون إلى الدقيق، وتعجن العجينة جيدا حتى تصبح ناعمة.

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

في هذه الأثناء، تحضر صلصة الطماطم بخلط المكونات على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

تفرد العجينة على شكل دائري وتوضع في صينية مدهونة.

توزع الصلصة على العجينة، ثم تضاف الجبنة وبقية المكونات حسب الرغبة.

تخبز البيتزا في فرن مسخن مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تنضج وتحمر.

طريقة عمل البيتزا

ولعمل فطائر البيتزا

مكونات عمل فطائر البيتزا:-

للعجين

كيلو دقيق لجميع الأغراض

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب حليب مجفف

ربع كوب زيت

ماء دافئ للعجن

للحشو

جبن مودزاريلا

زيتون

صلصة بيتزا

أى إضافات أخرى مفضلة

للوجه

بيضة

ربع كوب زيت

سمسم

طريقة عمل فطائر البيتزا:-

يقلب السكر والخميرة والماء معًا ويترك يتفاعل.

يقلب الملح مع الدقيق والحليب المجفف.

يوضع الماء مع الدقيق ونعجن حتى نحصل على عجينة لا تلتصق باليد.

تدهن بالزيت وتغطى وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها.

تقطع العجينة بعد الاختمار كرات.

تفرد كل قطعة منها وتنقل لصينية بها ورق خبز ومدهونة زيت.

تحشى كل قطعة من البيتزا بالصلصة والزيتون والجبنة والاضافات الأخرى المفضلة.

يخفق البيض والزيت معا.

تدهن أطراف العجين بالخليط وترش بالسمسم.

تخبز فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج وتقدم.

تخرج وتقدم. ويمكن تركها تبرد تماما وتغليفها جيدا وحفظها بالفريزر لمدة 3 شهور.

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