اليوم، انطلاق موسم 2025-2026 للدوري الإنجليزي

تنطلق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025–2026 اليوم الجمعة.

ويبدأ موسم البريميرليج بمباراة الافتتاح بين ليفربول «حامل اللقب» وبورنموث في ملعب أنفيلد، والتي يتبعها مواجهات قوية فيما ينتهي الموسم، الأحد 24 مايو 2026 بجولة نهائية تُلعب مبارياتها في توقيت موحد.

وتأتي مواعيد مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026

الجمعة 15 أغسطس 2025

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: هدفنا صحة اللاعبين

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي تقليص عدد مباريات منتصف الأسبوع إلى خمس جولات فقط موزعة بشكل مدروس على مدار الموسم، مقابل 33 جولة تُلعب في عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت هذه الخطوة لتتيح مزيدًا من الوقت لتحضيرات الفرق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المستوى الفني والمتعة الكروية.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن الموسم الحالي يأخذ بعين الاعتبار صحة اللاعبين واستدامة الأداء، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم 2026.

وأكدت أن الجدول مصمم، ليمنح الفرق وقتًا كافيًا للاستعداد الفني والبدني دون الإخلال بحدة التنافس، في الموسم الذي سيشهد 380 مباراة.

