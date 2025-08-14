وصفها بالعنصرية، توتنهام يصدر بيانا ناريا حول الهجوم على ماتيس (فيديو)

أعرب توتنهام هوتسبير عن إدانته لإساءة عنصرية تعرّض لها المهاجم الفرنسي ماتيس تيل، بعد خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي.

ووَرَدَ في بيان أصدره توتنهام: "نشعر باشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تلقاها ماتيس تيل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة كأس السوبر الأوروبي الليلة الماضية".

وأضاف: "أظهر ماتيس شجاعة وجرأة بالتقدّم إلى الأمام وتسديد ركلة الترجيح، لكن الذين أساءوا إليه ليسوا سوى جبناء، يختبئون وراء أسماء مستعارة مستخدمين صفحات مجهولة للتعبير عن آرائهم البغيضة".

وتابع: "سنعمل مع السلطات ومنصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة ضد أي شخص يمكننا تحديد هويته. نقف إلى جانبك يا ماتيس".

النادي اللندني حامل لقب الدوري الأوروبي، تقدّم 2-0 على باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتعادلا 2-2 في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ويخسر توتنهام بنتيجة 3-4 في ركلات الترجيح بمدينة أوديني الإيطالية.

شاهد ضياع تيل لركلة جزاء أمام باريس سان جيرمان

وكان أهدرا تيل (20 عامًا) والمدافع الهولندي ميكي فان دي فين، ركلتي ترجيح لتوتنهام، علمًا أن المهاجم الفرنسي وقّع في يونيو الماضي عقدًا دائمًا مع النادي، بعد فترة إعارة لأربعة أشهر من بايرن ميونخ.

