الخميس 14 أغسطس 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

لاعب ريال مدريد الجديد يجتاز الكشف الطبي الأخير (فيديو)

فرانكو لاعب ريال
فرانكو لاعب ريال مدريد،فيتو

نجح  فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد الجديد، والقادم من صفوف ريفر بليت الأرجنتيني، في إجراء فحوصات طبية أخيرة قبل مؤتمر تقديمه لجماهير الملكي.

وقال النادي الإسباني، في بيان عبر موقعه الرسمي: “سيتم تقديم لاعبنا الجديد فرانكو ماستانتونو، اليوم  الخميس، لينضم للفريق لمدة ست سنوات قادمة”.

وواصل البيان قوله: “سوف يستقبل رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، فرانكو ماستانتونو لحضور حفل التوقيع الرسمي، الذي سيربطه بالنادي للمواسم الستة المقبلة”.

وأتم البيان: سيتحدث فرانكو ماستانتونو خلال حفل التوقيع إلى وسائل الإعلام.

ونشأ ماستانتونو في أكاديمية نادي ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025، قبل أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

في فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، وفاز معه بكأس السوبر الأرجنتيني وفي سن السابعة عشرة، ويُعدّ أيضًا أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه.

