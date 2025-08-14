أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام منتخب المغرب

أشاد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، بمستوى لاعبيه في ودية المغرب الأولى التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما فى مدينة الرباط ضمن الاستعداد لكأس العالم المقبل فى تشيلي المقرر أن تنطلق 27 سبتمبر القادم.

وقال أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من التجربة القوية أبرزها ارتفاع نسبة الانسجام والعامل البدني والخططي وهو الذي وضح بشكل كبير من خلال فرض لاعبينا سيطرتهم على مجريات اللعب وهجومهم الضاغط معظم المباريات.



وتابع: "لقد شاهدنا بعض اللاعبين في أكثر من مركز وتم الاطمئنان على آخرين من العناصر التي أثبتت وجودها خلال معسكر المنتخب فى الفترات الماضية".

وعلى صعيد آخر جاءت المباراة فى أجواء إيجابية وشهدت قيام الكابتن حمادة أنور مدير المنتخب بتبادل الدروع وعلم البلدين مع نظيره المغربي محمد أمين يحياوي، كما حضر المباراة عدد ليس بقليل من منتخب المنتخبات المغربية في أعمار الناشئين والشباب وشجعوا بشكل حضاري.

