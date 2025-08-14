الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام منتخب المغرب

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

أشاد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، بمستوى لاعبيه في ودية المغرب الأولى التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما فى مدينة الرباط ضمن الاستعداد لكأس العالم المقبل فى تشيلي المقرر أن تنطلق 27 سبتمبر القادم.

وقال أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من التجربة القوية أبرزها ارتفاع نسبة الانسجام والعامل البدني والخططي وهو الذي وضح بشكل كبير من خلال فرض لاعبينا سيطرتهم على مجريات اللعب وهجومهم الضاغط معظم المباريات.


وتابع: "لقد شاهدنا بعض اللاعبين في أكثر من مركز وتم الاطمئنان على آخرين من العناصر التي أثبتت وجودها خلال معسكر المنتخب فى الفترات الماضية".

وعلى صعيد آخر جاءت المباراة فى أجواء إيجابية وشهدت قيام الكابتن حمادة أنور مدير المنتخب بتبادل الدروع وعلم البلدين  مع نظيره المغربي محمد أمين يحياوي، كما حضر المباراة عدد ليس بقليل من منتخب المنتخبات المغربية في أعمار الناشئين والشباب وشجعوا بشكل حضاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة نبيه منتخب المغرب محمد امين منتخب الشباب

مواد متعلقة

35 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة المشاركة في كأس الخليج

شوبير أم الشناوي، من يحرس مرمى الأهلي أمام فاركو؟

معركة باريس سان جيرمان وتوتنهام الليلة بكأس السوبر الأوروبي.. الفريق الباريسي أعلى تسويقيا برقم ضخم.. وتفوق إنجليزي تاريخيا

إجراء قانوني من دوناروما ضد باريس سان جيرمان

جاهزية ثنائي الأهلي للمشاركة في مواجهة فاركو بالدوري

قبل مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام، رقم مميز لزين الدين زيدان بكأس السوبر الأوروبي

أزمة أحمد عبد القادر تدخل في نفق مظلم.. استمرار غياب اللاعب عن التدريبات.. الإدارة تتدخل لحل الأزمة.. والبدري يكشف حقيقة طلب التعاقد معه

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو (صور)

الأكثر قراءة

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

جات له غيبوبة سكر، وفاة أحد أقارب العروسين أثناء رقصه بقاعة الأفراح في قنا

حالة الطقس اليوم، اشتداد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 44

سابقة تاريخية، أطفال فلسطين يسلمون ميداليات كأس السوبر الأوروبي

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

غلق جزئي لطريق كورنيش البحر بالإسكندرية لمدة 12 يوما

زي الفل وبكرة يوم حاسم، محمود سعد يطمئن الجمهور على صحة أنغام

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالأزمات والمشكلات النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads