الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تشيلسي يمنح حصة من مكافأة مونديال الأندية لعائلة دييجو

كشفت تقارير عالمية أن نادي تشيلسي سوف يمنح حصة من مكافآت لاعبيه بالفوز بلقب كأس العالم للأندية لعائلة ديوجو جوتا وأندريه سيلفا الذين توفيا في حادث منذ ما يقرب من شهر خلال تواجده في إسبانيا.

وأكدت صحيفة ذا اثليتك أن لاعبي تشيلسي؛ سيتبرعون بجزء متساوٍ من المكافأة البالغة 15.5 مليون دولار، حيث إن مكافأة  كل لاعب تُقدر بحوالي 500 ألف دولار.

 

كما قرر نادي ليفربول الإنجليزي إقامة تكريم جديد لاسم نجمه الراحل ديوجو جوتا الذي توفي في حادث سير منذ ما يقرب من شهر خلال تواجده في إسبانيا.

 

 

تكريم جديد لـ جوتا

وأعلن ليفربول عبر حسابه الرسمي أن قميص وجاكيت الفريق الذي سيرتديه اللاعبين للموسم القادم بداية من تاريخ 1 أغسطس سيوُضع عليه شُعار "للأبد الرقم 20” طوال الموسم.

تصريحات أرني سلوت 

فيما كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن الذكرى الأبرز التي ستبقى في ذهنه عن لاعبه الراحل ديوجو جوتا.

 

وقال آرني سلوت في تصريحات لموقع ليفربول: لقد عملت معه لموسم واحد فقط، لكن في هذا الموسم كان مهمًا جدًا بالنسبة لي، وللنادي، وللجماهير، ولزملائه، خصوصًا في اللحظات الصعبة.

وأضاف: أستطيع أن أذكر هدفه في مرمى إيفرتون، أو أهداف أخرى مثل هدفه أمام فولهام حين كنا نلعب بعشرة لاعبين. وحتى في آخر مباراة لنا ضد كريستال بالاس، عندما كنا ناقصين لاعبًا ومتأخرين 1-0، دخل إلى الملعب وأخذ الكرة من منتصف ملعبنا، وكان سببًا في هدف التعادل 1-1 هذا هو اللاعب الذي سيبقى في ذاكرتي.

 

 

