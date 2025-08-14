تشيلسي يمنح حصة من مكافأة مونديال الأندية لعائلة دييجو

كشفت تقارير عالمية أن نادي تشيلسي سوف يمنح حصة من مكافآت لاعبيه بالفوز بلقب كأس العالم للأندية لعائلة ديوجو جوتا وأندريه سيلفا الذين توفيا في حادث منذ ما يقرب من شهر خلال تواجده في إسبانيا.

وأكدت صحيفة ذا اثليتك أن لاعبي تشيلسي؛ سيتبرعون بجزء متساوٍ من المكافأة البالغة 15.5 مليون دولار، حيث إن مكافأة كل لاعب تُقدر بحوالي 500 ألف دولار.

كما قرر نادي ليفربول الإنجليزي إقامة تكريم جديد لاسم نجمه الراحل ديوجو جوتا الذي توفي في حادث سير منذ ما يقرب من شهر خلال تواجده في إسبانيا.

تكريم جديد لـ جوتا

وأعلن ليفربول عبر حسابه الرسمي أن قميص وجاكيت الفريق الذي سيرتديه اللاعبين للموسم القادم بداية من تاريخ 1 أغسطس سيوُضع عليه شُعار "للأبد الرقم 20” طوال الموسم.

تصريحات أرني سلوت

فيما كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن الذكرى الأبرز التي ستبقى في ذهنه عن لاعبه الراحل ديوجو جوتا.

وقال آرني سلوت في تصريحات لموقع ليفربول: لقد عملت معه لموسم واحد فقط، لكن في هذا الموسم كان مهمًا جدًا بالنسبة لي، وللنادي، وللجماهير، ولزملائه، خصوصًا في اللحظات الصعبة.

وأضاف: أستطيع أن أذكر هدفه في مرمى إيفرتون، أو أهداف أخرى مثل هدفه أمام فولهام حين كنا نلعب بعشرة لاعبين. وحتى في آخر مباراة لنا ضد كريستال بالاس، عندما كنا ناقصين لاعبًا ومتأخرين 1-0، دخل إلى الملعب وأخذ الكرة من منتصف ملعبنا، وكان سببًا في هدف التعادل 1-1 هذا هو اللاعب الذي سيبقى في ذاكرتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.