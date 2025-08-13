الجميع يترقب، مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يترقب الجميع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بمواجهة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، يوم الجمعة 15 أغسطس، ضد بورنموث على ملعب "آنفيلد".

وتأتي مواعيد مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026



الجمعة 15 أغسطس 2025

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

