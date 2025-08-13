الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجميع يترقب، مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يترقب الجميع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بمواجهة  ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، يوم الجمعة 15 أغسطس، ضد بورنموث على ملعب "آنفيلد".

وتأتي مواعيد مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026


الجمعة 15 أغسطس 2025 

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد أستون فيلا ضد نيوكاسل الدوري الإنجليزي الممتاز انطلاق الموسم الجديد المصري محمد صلاح بريميرليج مانشستر يونايتد ضد أرسنال مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الجولة الأولي

مواد متعلقة

60 % من أجره مع مصر، تعرف على راتب روي فيتوريا مع باثانياكوس اليوناني

في بيان رسمي، كريستال بالاس يهاجم بقوة قرار اليويفا

استبعاد دوناروما، الإعلان عن قائمة باريس سان جيرمان للسوبر الأوروبي

ضربة البداية لحامل اللقب، موعد مباراة ليفربول وبورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

متى يزيد إنتاج الغاز المحلي ومصير حقل ظهر؟ رئيس الوزراء يرد

ما الجدوى الاقتصادية من استيراد الغاز الإسرائيلي؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

رئيس الوزراء يكشف تطورات ملف تفعيل قانون الإيجار الجديد

مش محتاجين كثير من الكنائس والمساجد، ساويرس يكشف سر متاعب مصر الحالية

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025 غدا، تعرف على خطوات التحويل من كلية إلى أخرى

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إبراهيم نجم: الفتوى رسالة حضارية تواجه فوضى التطرف وتخدم السلام

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads