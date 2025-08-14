الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الشرطة السويدية تحقق في عملية إطلاق نار تتعلق بانتقال جيوكيريس لـ آرسنال

جيوكيريس، فيتو
جيوكيريس، فيتو

فتحت  الشرطة السويدية تحقيقًا موسعًا في مؤامرة مرتبطة بصفقة انتقال السويدي فيكتور جيوكيريس من سبورتينج لشبونة البرتغالي إلى آرسنال الإنجليزي، مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، بعد إطلاق نار مزدوج في منزل قريب لوكيل أعمال اللاعب.

تعتقد التحقيقات الأولية في السويد أن أحد أقارب وكيل أعمال اللاعب تفاخر بحصوله على جزء من قيمة الصفقة الضخمة، وكانت تلك نقطة الخلاف التي أدت إلى إطلاق النار.

وبحسب صحيفة TheSun البريطانية، تُجري الشرطة تحقيقًا في مؤامرة إطلاق نار وابتزاز لها ارتباط وثيق بصفقة انتقال فيكتور جيوكيريس إلى أرسنال، بعد معركة شرسة بين عدة أطراف على توقيع اللاعب.

وقُبض على قريب وكيل أعمال مرتبط بالصفقة التي تمت في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وحققت الشرطة فيما إذا كانت طلقتان ناريتان أُطلقتا في هودينجي قرب ستوكهولم لمحاولة لقتل أحد أفراد عائلة وكيل أعمال كان على صلة بالصفقة.

وهرعت الشرطة إلى موقع إطلاق النار بعد أن أفاد سكان محليون بسماع دوي طرق في الخارج. ولم يُصب أحد بأذى، لكن في الليلة التي سبقت الحادث لم يؤكد وكيل أعمال مهاجم أرسنال أو ينفي تعرضه للابتزاز، لكنه قال: "إنها صناعة هشة للغاية تحدث فيها مثل هذه الأمور للأسف".

كما نُقل عنه قوله: "لا علاقة لهذا الحادث بي أو بكرة القدم".

 

