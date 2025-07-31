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رياضة

رغم تألقه أمام بورنموث، مستقبل غامض لراسموس هويلوند مع مانشستر يونايتد (فيديو)

راسموس هويلوند، فيتو
راسموس هويلوند، فيتو

حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا أمام بورنموث بنتيجة 4-1 في ثالث التجارب الودية للموسم الجديد 2025 /2026 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سولدجر" في مدينة "شيكاغو" الأمريكية بقيادة الحكم الإنجليزي، لي سميث.

فيما أثار راسموس هويلوند إعجاب روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هويلوند عانى منذ انتقاله من أتالانتا قبل عامين، لكن في اليوم الذي أفادت فيه التقارير بأن مانشستر يونايتد قد بدأ تحركاته للتعاقد مع بنيامين سيسكو من لايبزج، رد الدولي الدنماركي بتسجيل الهدف الافتتاحي في مباراة الفريق في شيكاغو.

وقال أموريم للصحفيين في المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بأداء راسموس، ولكنني لا أعلم ما سيحدث حتى نهاية فترة الانتقالات".

وأضاف: "الشيء المهم هو أن راسموس يسجل الأهداف. هو يتواصل بشكل جيد مع الفريق، هو يتحسن".

وأكد: مرة أخرى، لا أعلم ما سيحدث حتى نهاية فترة الانتقالات. عانينا كثيرا بسبب قلة تسجيل الأهداف في الموسم الماضي".

ولم يشارك ماتيوس كونيا في المباراة بسبب الإرهاق بينما بريان مبيومو، المنضم حديثا، من المقرر أن يخوض مباراته الأولى أمام إيفرتون في أتالانتا يوم الأحد المقبل.

 

أهداف مباراة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث الودية

وافتتح راسموس هويلوند النتيجة لصالح نادي مانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول، ثم أضاف باتريك الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وعزز أماد ديالو تقدم مان يونايتد بالهدف الثالث في شباك بورنموث بالدقيقة 53 ضم أضاف إيثان ويليامز الرابع بالدقيقة 72.

 

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، منحت النيران الصديقة والمدافع، ماتياس دي ليخت، هدفا لصالح بورنموث بالدقيقة 88.

وكان مانشستر يونايتد فاز على وست هام في المباراة الماضية ضمن سلسلة مباريات الدوري الإنجليزي ما قبل الموسم بنتيجة 2-1.

ويلتقي الشياطين الحمر نظيره إيفرتون  يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، قبل العودة إلى أوروبا ومواجهة أخيرة ضد فيورنتينا الإيطالي.

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