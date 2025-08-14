سلوت قبل افتتاح الدوري أمام بورنموث: هذه النسخة الأصعب

الدوري الإنجليزي، أكد آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريق الريدز مستعد للدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: جيريمي وبرادلي لاعبا الفريق، كلاهما متشابهان بالنسبة لي، مع أن جيريمي ربما يكون أفضل في المواجهات الفردية، وكلاهما يساهم في تألق محمد صلاح.

وشدد على أن هذه النسخة من الدوري قد تكون أصعب نسخة تنافسيًا في الدوري لأن جميع الأندية قامت بجلب صفقات جيدة.

واضاف: عقلية فلوريان فيرتز المنضم حديثا الى ليفربول هي أبرز نقاط قوته، أحيانًا تتساءل.. "هل أنت جاد؟ هل رأيت مدى إبداعه؟". انتباهه لا يتشتت على الإطلاق لقد كان أفضل بكثير مما كنا نتوقعه منه.

ويترقب الجميع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بمواجهة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، غدا الجمعة 15 أغسطس، ضد بورنموث على ملعب "آنفيلد".

وتأتي مواعيد مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026



الجمعة 15 أغسطس 2025

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.