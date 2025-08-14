الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سلوت قبل افتتاح الدوري أمام بورنموث: هذه النسخة الأصعب

ارني سلوت،فيتو
ارني سلوت،فيتو

الدوري الإنجليزي، أكد آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريق الريدز مستعد للدوري الإنجليزي.

 

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: جيريمي وبرادلي لاعبا الفريق، كلاهما متشابهان بالنسبة لي، مع أن جيريمي ربما يكون أفضل في المواجهات الفردية، وكلاهما يساهم في تألق محمد صلاح.

وشدد على أن هذه النسخة من الدوري  قد تكون أصعب نسخة تنافسيًا في الدوري لأن جميع الأندية قامت بجلب صفقات جيدة. 

واضاف: عقلية فلوريان فيرتز المنضم حديثا الى ليفربول هي أبرز نقاط قوته، أحيانًا تتساءل.. "هل أنت جاد؟ هل رأيت مدى إبداعه؟". انتباهه لا يتشتت على الإطلاق لقد كان أفضل بكثير مما كنا نتوقعه منه.

 

ويترقب الجميع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بمواجهة  ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، غدا الجمعة 15 أغسطس، ضد بورنموث على ملعب "آنفيلد".

 

وتأتي مواعيد مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026

 


الجمعة 15 أغسطس 2025 

 

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

 

 

 

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 4:00 عصرًا

 

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي آرني سلوت الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز المصري محمد صلاح المدير الفني لفريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح

مواد متعلقة

تشيلسي يمنح حصة من مكافأة مونديال الأندية لعائلة دييجو

أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام منتخب المغرب

35 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة المشاركة في كأس الخليج

شوبير أم الشناوي، من يحرس مرمى الأهلي أمام فاركو؟

معركة باريس سان جيرمان وتوتنهام الليلة بكأس السوبر الأوروبي.. الفريق الباريسي أعلى تسويقيا برقم ضخم.. وتفوق إنجليزي تاريخيا

إجراء قانوني من دوناروما ضد باريس سان جيرمان

جاهزية ثنائي الأهلي للمشاركة في مواجهة فاركو بالدوري

قبل مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام، رقم مميز لزين الدين زيدان بكأس السوبر الأوروبي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

تكليفات رئاسية مهمة لصالح الإذاعة والتلفزيون

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما هي صلاة الزوال، وفضلها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads