الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شرط ليفربول للاستغناء النهائي عن كييزا

كييزا
كييزا

 كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن ليفربول غير مستعد للسماح ببيع الإيطالي فيديريكو كييزا، جناح الفريق، ما لم ينجح في التعاقد مع مهاجم جديد خلال هذا الصيف.

ويعد كييزا على لائحة المغادرين للريدز، بعد موسم واحد فقط قضاه مع النادي الإنجليزي، حيث يبحث كييزا عن خوض دقائق أكثر خارج نادي ليفربول في ظل صعوبة الحصول على فرصة اللعب أساسيا بالفريق. 

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، يريد الاحتفاظ بخدمات كييزا، على الأقل حتى التعاقد مع جديد.


وأوضحت الصحيفة أن الهدف الرئيسي للجهاز الفني لـ الريدز حاليا هو ضم هداف نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك.

ولفتت إلى أن ليفربول يجد صعوبة كبيرة في ضم إيزاك رغم أن النادي قدم عرضا ضخما للتعاقد معه، إلا أن عدم نجاح نيوكاسل في إيجاد بديل له يمنع رحيله حتى الآن.

يذكر أن كييزا وجد صعوبات كبيرة في موسمه الأول مع ليفربول، إما بسبب الإصابات أو لأسباب فنية لضعف مستواه، ومع ذلك سجل هدفين وصنع مثلهما في 14 مباراة بقميص الريدز.

فيديريكو كييزا كييزا ليفربول آرني سلوت نادي ليفربول ايزاك

