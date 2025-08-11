الإثنين 11 أغسطس 2025
رياضة

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع الدولي البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستعد "السيتيزنز" لفقدان بعض عناصره الهجومية قبل إغلاق فترة الانتقالات الشهر المقبل، حيث يقترب جاك جريليش من إتمام انتقاله إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، قبل انطلاق الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاعب مانشستر سيتي يقترب من نوتنجهام 

وفي الوقت ذاته، يقترب جيمس ماكاتي لاعب مانشستر سيتي من الانتقال إلى نوتنجهام فورست مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، بعد تألقه في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، حيث حمل شارة قيادة منتخب إنجلترا.

رودريجو مطروحا داخل مانشستر سيتي 

وكشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن رودريجو يعد خيارا مطروحا على الطاولة، مشيرا إلى أن ريال مدريد سيسمح للاعب البالغ 24 عامًا بالرحيل عن سانتياجو برنابيو إذا أراد ذلك، لكنه حدد سعرًا يبلغ نحو 86.6 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عنه.

وأشار إلى أنه مع احتمالية مغادرة سافينيو أيضا هذا الصيف، بدأ المدرب بيب جوارديولا في دراسة أهداف محتملة لتعزيز هجوم الفريق.

