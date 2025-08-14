في عيد ميلاده الـ72..تعرف على مسيرة هاني أبو ريدة في عالم كرة القدم

يحتفل اليوم المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بعيد ميلاده الـ72، حيث إنه من مواليد 14 أغسطس 1953.

وتخرج أبو ريدة فى كلية الهندسة وبدأت علاقته بالمناصب الإدارية حينما تولى رئاسة منطقة بورسعيد، ثم عين عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة في 1991 وفاز فى انتخابات الجبلاية لمدة ثلاثة دورات كأمين لصندوق اتحاد الكرة حتى عام 2003.

مناصب أبو ريدة

يعد المهندس أبو ريدة أحد اكتشافات الدكتور عبد المنعم عمارة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في بداية تسعينيات القرن الماضي في إطار خطته لتجديد دماء الكرة المصرية والاستعانة بجيل الشباب المتمثل في سمير زاهر وهاني أبو ريدة والسياحي وأحمد شاكر وغيرهم، والبدايه كانت برئاسة أبوريدة لمنطقة بورسعيد ومنها للاتحاد المصري لكرة القدم.

أخذ المهندس هاني أبوريدة على عاتقه الإشراف على منتخبات الناشئين لدرجة أنهم لقبوه بـأبو منتخبات الناشئين في اتحاد الكرة بداية من جيل المنتخب الأولمبي الذهبي الذي ضم عبد الستار صبري وحازم إمام وأحمد حسن، وفاز المنتخب بذهبية الألعاب الأفريقية في زيمبابوي 95.

ولولا أن القرعة أوقعته في طريق نسور نيجيريا في تصفيات الأولمبياد لحقق الفريق ميدالية خاصة وأن نيجيريا فازت بالذهبية في الأولمبياد.

ثم كان الاهتمام بالأجيال التالية، جيل الدكتور الراحل محمد علي الذي فاز لأول وآخر مرة بالأمم الأفريقية تحت 17 سنة، وشارك في المونديال الذي استضافته مصر عام 97، ثم جيل الكابتن شوقي غريب الذي حقق الميدالية العالمية الوحيدة في تاريخ مصر.

هاني أبو ريدة

ملك التنظيم

كانت البداية برئاسة اللجنة المنظمة للأمم الأفريقية التي استضافتها مصر 2006 وخرجت بأفضل صورة لدرجة أن عددا من رؤساء اللجان تحت رئاسته تم اختيارهم في التشكيل الوزاري بعد ذلك، مثل الدكتور حاتم الجبلي وزهير جرانة وغيرهم، ثم مونديال الشباب الذي استضافته مصر عام 2009 ثم بطولة الأمم الأفريقية عام 2019.

المناصب الأفريقية والدولية

وبعد غياب مصر عن عضوية الاتحاد الأفريقي سنوات طويلة عادت من جديد، حيث أصبح الآن أقدم عضو مكتب تنفيذي للكاف والفيفا، ساهم خلالها بدور كبير في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية المصرية بدون ضجيج.

ومع تاريخ هاني أبو ريدة الحافل بالإنجازات المحلية والدولية تحقق أعظم المشاريع وهو مشروع الهدف الذي بني عليه أحلام كبيرة في أن يكون أفضل المشروعات في تاريخ الكرة المصرية ويمثل المستقبل للكرة المصرية.

أبو ريدة لم يكتف بالمناصب الكروية المحلية، فلقد فاز بمقعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى الكاف ثم ترأس بعدها لجنة التسويق ثم تم انتخابه دورة أخرى باللجنة التنفيذية عام 2011.

ومع انطلاقة عام 2009 افتتح أبو ريدة مشواره مع الاتحاد الدولي الفيفا، حيث تم انتخابه عضوًا في المكتب التنفيذي للفيفا ثم ترأس اللجنة المشرفة على تنظيم كأس العالم للأندية 2013 بالمغرب ثم انتخب مرة أخرى في ولاية جديدة، ثم فاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم.

وفى يوليو 2019، أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم أفريقيا 2019 من دور الستة عشر.

وفى ديسمبر 2024، فازت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

