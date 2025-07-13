سلوت يكشف ذكرياته مع جوتا: رجل الأوقات الصعبة في ليفربول

كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن الذكرى الأبرز التي ستبقى في ذهنه عن لاعبه الراحل ديوجو جوتا.

وقال آرني سلوت في تصريحات لموقع ليفربول: لقد عملت معه لموسم واحد فقط، لكن في هذا الموسم كان مهمًا جدًا بالنسبة لي، وللنادي، وللجماهير، ولزملائه، خصوصًا في اللحظات الصعبة.

وأضاف: أستطيع أن أذكر هدفه في مرمى إيفرتون، أو أهداف أخرى مثل هدفه أمام فولهام حين كنا نلعب بعشرة لاعبين. وحتى في آخر مباراة لنا ضد كريستال بالاس، عندما كنا ناقصين لاعبًا ومتأخرين 1-0، دخل إلى الملعب وأخذ الكرة من منتصف ملعبنا، وكان سببًا في هدف التعادل 1-1 هذا هو اللاعب الذي سيبقى في ذاكرتي.

ويستعد نادي ليفربول بقيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت لخوض أول مباراة بعد رحيل لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا الذي توفي في حادث سير أليم قبل أيام.

ويلعب ليفربول أمام فريق بريستون وديا اليوم الأحد استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ماذا قال سلوت للاعبين؟

وتحدث سلوت في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عن ما قاله للاعبين في الموقف الصعب الذي يمر به الفريق: لا يبدو أن أي شيء مهم إذا فكرنا فيما حدث.. لكننا نادٍ لكرة القدم ونحتاج إلى التدريب، ونحتاج إلى اللعب مرة أخرى، سواء أردنا ذلك أم لا.

وأضاف: ما قلته للاعبين، يمكنني قوله هنا أيضًا. من الصعب جدًّا العثور على الكلمات المناسبة لأننا نتجادل باستمرار حول ما هو مناسب.. ما هو مناسب في أفعالنا؟ ما هو مناسب لما يجب أن نقوله؟ هل يمكننا التدرب مرة أخرى؟ هل يمكننا الضحك مرة أخرى؟ هل يمكننا الغضب إذا كان هناك قرار خاطئ؟.

وأكمل: قلت لهم، ربما يكون أفضل شيء يمكننا فعله هو التعامل مع هذا الموقف مثل جوتا.. وما قصدته بذلك هو أن جوتا كان دائمًا على طبيعته، لا يهم إذا كان يتحدث معي أو إلى زملائه في الفريق أو إلى الجهاز الفني، لقد كان دائمًا على طبيعته.. لذا دعونا نحاول أن نكون أنفسنا أيضًا. لذا، إذا أردنا الضحك فسنضحك؛ إذا أردنا البكاء فسنبكي.. إذا أرادوا التدرب فيمكنهم التدرب، وإذا لم يريدوا التدرب فلا يمكنهم التدرب. لكن كن نفسك، ولا تعتقد أنه يجب عليك أن تكون مختلفًا عما تخبرك به مشاعرك.

وأوضح: كان جوتا اللاعب الذي إذا ساءت الأمور، كنتُ دائمًا أنظر إليه وأقول: "الآن نحتاج منك شيئًا مميزًا".. وقد أبدع في تلك اللحظات مرات عديدة.. أستطيع أن أستحضر كل هذه اللحظات، حتى قبل أن أكون هنا، كان لديه العديد منها أيضًا.. لذا، نحن في وقت عصيب للغاية، فلنحاول أن نفعل ما فعله ديوغو مرات عديدة.. إذا كان الأمر صعبًا للغاية، فلنبذل جهدًا أكبر أو نواصل العمل وننجح.

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