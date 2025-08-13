الخميس 14 أغسطس 2025
رياضة

35 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة المشاركة في كأس الخليج

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا بقيادة أحمد الكاس، القائمة الأولية التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا، التي تقام في مدينة أبها السعودية في الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودية صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

وأعلن الجهاز الفني قائمة تضم 35 لاعبًا، على أن يتم تقليص القائمة قبل 4 أيام من موعد السفر للمشاركة في البطولة.

وجاءت أسماء لاعبي المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل، محمد طارق

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير، معاذ محمد، آدم محمد، آدم شاهين، فارس رمضان.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، يوسف تامر، عمر أبو طالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي، محمد عبد الشافي.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب، زياد الجزار، حمزة ياسين، محمود شاكر.

