الكرة الذهبية، آرسنال وبرشلونة وتشيلسي أبرز المرشحين لأفضل ناد للسيدات

الكرة الذهبية، تواصل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الخميس الإعلان عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في العالم عن العام الجاري 2025 في نسختها الـ69.

ترشيحات أفضل 5 أندية للسيدات



أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن الـ5 أندية المرشحة لجائزة الأفضل للسيدات في العالم.

آرسنال

برشلونة

تشيلسي

أولمبيك ليون

أورلاندو برايد





إعلان المرشحين للكرة الذهبية

وتكشف "فرانس فوتبول" على مدار اليوم عن قائمة مكونة من 30 لاعبًا، مرشحين لنيل الجائزة المرموقة إضافة إلى المرشحين لجوائز "كوبا" (أفضل لاعب شاب)، و"ياشين" (أفضل حارس مرمى)، و"كرويف" (أفضل مدرب)، وأفضل نادٍ، وأفضل لاعبة.

مواعيد الكشف عن المرشحين والمرشحات لجوائز الكرة الذهبية



الساعة 13:30: الإعلان عن المرشحات الخمس لجائزة "كوبا" النسائية (أفضل لاعبة تحت 21 عامًا).

13:45: الإعلان عن المرشحين العشرة لجائزة "كوبا" للرجال (أفضل لاعب تحت 21 عامًا).

14:00: الإعلان عن المرشحات الخمس لجائزة "ياشين" للسيدات (أفضل حارسة مرمى).

14:15: الإعلان عن المرشحين العشرة لجائزة "ياشين" للرجال (أفضل حارس مرمى).

14:30: الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب لفريق نسائي.

14:45: الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب لفريق للرجال.

15:00: الإعلان عن أفضل 5 أندية للسيدات.

15:15: الإعلان عن أفضل 5 أندية للرجال.

16:00: الإعلان عن 30 مرشحة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات.

16:15: الإعلان عن 30 مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية للرجال

موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

وحددت مجلة "فرانس فوتبول" يوم 22 سبتمبر المقبل موعدًا للكشف عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" في حفل ضخم سيقام بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وستُقام الاحتفالية الكبرى في مسرح دو شاتليه في باريس حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع مجموعة أموري وصحيفة ليكيب لتنظيم هذا الحدث السنوي المرموق.

الفائزون بجوائز العام الماضي



جائزة الكرة الذهبية للرجال: رودري (إسبانيا، مانشستر سيتي)

جائزة الكرة الذهبية للسيدات: أيتانا بونماتي (إسبانيا، برشلونة)

جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب): لامين يامال (إسبانيا، برشلونة)

جائزة ياشين (أفضل حارس مرمى): إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين، أستون فيلا)

مدرب العام للرجال: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

مدربة العام للسيدات: إيما هايز (تشيلسي/ المنتخب الأمريكي)

نادي العام للرجال: ريال مدريد (إسبانيا)

نادي العام للسيدات: برشلونة (إسبانيا)

الرقم القياسي في الكرة الذهبية



يحمل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة سابقًا، الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية، حيث فاز بـ8 جوائز بين عامي 2009 و2023.



يأتي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد ونجم النصر السعودي الحالي، في المركز الثاني، حيث فاز بـ5 جوائز بين عامي 2007 و2017.

وهناك نجوم فازوا بالجائزة أكثر من مرة واحدة، هم: يوهان كرويف (3 مرات)، ماركو فان باستن (3 مرات)، ميشيل بلاتيني (3 مرات)، رونالدو (مرتان)، فرانز بيكنباور (مرتان)، وكيفن كيجان (مرتان).

