رياضة

إجراء قانوني من دوناروما ضد باريس سان جيرمان

دوناروما، فيتو
دوناروما، فيتو

ندد وكيل حارس مرمى باريس سان جيرمان، الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بالأسلوب “غير المحترم” الذي تعامل به باريس سان جيرمان مع موكله، قبل أن يكشف عن إجراء قانوني محتمل من طرف اللاعب بعد قرار استبعاده المتعسف.

في مقابلة مع Sky Sport إيطاليا حول ما وصفه بـ"الافتقار الكبير إلى الاحترام"، قال إينزو رايولا:(دوناروما) آسف جدا لما حدث.. آخر 10 أيام قام فريقه بمحو 4 سنوات هنا.. مندهش من هذا الافتقار إلى الاحترام، انهارت قلعة".

كما كشف الوكيل عن خلفية المفاوضات لتمديد العقد، قائلًا: "قدم باريس سان جيرمان عرضًا مختلفًا. في النهاية قبلنا عرضا أقل مقارنة بالراتب الحالي لأن جيجيو أراد البقاء، ثم قاموا بتغيير الأوراق على الطاولة، وعند هذه النقطة قاطعنا المفاوضات للعودة مرة أخرى بعد نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "تحدثنا مرة أخرى قبل كأس العالم للأندية وأكدوا رغبتهم في الاستمرار، ولكن ما حدث في الأيام الـ10 الماضية لم نتوقعه".

حاجة النادي إلى شراء حارس مرمى جديد

ثم أكد الوكيل أيضا أنه سينظر في إمكانية اللجوء إلى الإجراءات القانونية، قائلًا: "أتفهم حاجة النادي إلى شراء حارس مرمى جديد، ولكن حتى التخلص من جيجيو بعد كل ما فعله للنادي هو نقص كبير في الاحترام سأقوم بتقييمه مع محاميي".

وفيما يتعلق بتصريحات لويس إنريكي، قال رايولا: "الغريب أنه في غضون شهر غير المدرب رأيه بشأن جيجيو كلاعب. هذا هو أكثر ما يحزنني ويجعلني أعتقد أنه في النهاية كان من الأفضل عدم التجديد".

وبعد يوم واحد من استبعاده من قائمة سان جيرمان لمواجهة توتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي، أصدر دوناروما بيانًا إعلاميًّا يوضح فيه كواليس ما حدث معه خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الحارس الإيطالي في البيان الذي نشرته مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية: "منذ اليوم الأول لانضمامي، بذلتُ قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، من أجل المشاركة والدفاع عن مرمى باريس سان جيرمان".

وأضاف دوناروما: "للأسف، قرر أحدهم أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءًا من الفريق وأساهم في نجاحه، أشعر بخيبة أمل وإحباط. أتمنى أن تتاح لي فرصة النظر في عيون الجماهير في ملعب حديقة الأمراء مرة أخرى وأقول لهم وداعًا كما ينبغي".

وتابع: "وإذا لم يحدث ذلك، فأريدكم أن تعلموا أن دعمكم ومودتكم تعني لي الكثير ولن أنساها أبدًا، سأحمل دائمًا ذكرى كل المشاعر والليالي الساحرة وذكراكم. أنتم الذين جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي".

واختتم: “زملائي في الفريق، عائلتي الثانية، شكرًا لكم على كل معركة وكل ضحكة وكل لحظة شاركناها، ستبقون دائمًا إخوتي.كان اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة شرفًا عظيمًا”.

جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان حارس مرمى باريس سان جيرمان

