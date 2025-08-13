إصابة 7 أشخاص فى حادثى تصادم بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة

أصيب 7 أشخاص فى حادثى تصادم وقع بين عدة سيارات بنطاق محافظتى الجيزة والإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

حادثى تصادم بالإسماعيلية والجيزة

الحادث الأول؛ بدأ بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى قرى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتي ملاكي وأخرى سوزوكي، مما أدى لإصابة 5 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما وقع الحادث الثانى؛ وهو تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بدون لوحات معدنية، أعلى كوبرى المستقبل فى الاتجاه المؤدى إلى القاهرة بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

وكشف الفحص الأمنى، عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يجري رجال المرور رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيقات لمعرفة أسباب التصادم.

