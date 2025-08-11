الإثنين 11 أغسطس 2025
حوادث

مصرع سائق موتوسيكل في حادث تصادم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

حادث تصادم دراجة
حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية،فيتو

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم مروع على طريق القاهرة الإسكندرية بنطاق القليوبية  بنزلة كوبري طوخ العلوي  في اتجاه القاهرة، وتم نقله لمستشفي قها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

كشف ملابسات فيديو متداول عن اعتداء بالضرب في القليوبية وضبط المتهمين

مصرع شخص في حادث تصادم علي الطريق  الزراعي
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة في الحال.

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما جرى الدفع بسيارة إسعاف، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قها المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.
 

