لقي مسن مصرعه، إثر حادث تصادم وقع على طريق مصر - إسكندرية الزراعي أمام نقطة إسعاف طوخ في اتجاه القاهرة، ونقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى قها التخصصي تحت تصرف النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفاة مسن في حادث أثناء عبوره على طريق مصر - إسكندرية الزراعي

كانت غرفة عمليات مركز ومدينة طوخ القليوبية قد تلقت بلاغًا من هيئة الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم أثناء عبور أحد المشاة. وعلى الفور، تم إخطار مركز شرطة طوخ والدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الضحية يُدعى أحمد ع ا يبلغ من العمر 65 عامًا، ومقيم بقرية العبادلة – مركز طوخ. وقد تم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى قها التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها، تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.