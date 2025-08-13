أزمة أحمد عبد القادر تدخل في نفق مظلم.. استمرار غياب اللاعب عن التدريبات.. الإدارة تتدخل لحل الأزمة.. والبدري يكشف حقيقة طلب التعاقد معه

مازالت أزمة أحمد عبدالقادر تتصدر المشهد داخل النادي الأهلي، خاصة مع استمرار غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق وغموض موقفه مع المارد الأحمر.

بداية الأزمة

ورفض الأهلي بقاء أحمد عبد القادر ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل لأسباب فنية، وقرر النادي بيع اللاعب لأي نادً محلي أو خارجي بعد انتهاء إعارته في الموسم الماضي لنادي قطر القطري، ولكن عدم وجود عرض مناسب جعل مسئولي القلعة الحمراء يأجلون القرار حتى يناير المقبل.

وتلقى عبد القادر عروضا من أندية محلية أبرزها من سيراميكا وزد والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، بجانب عروض خليجية أبرزها من الحزم السعودي، ورفض عبد القادر هذه العروض لرغبته في الرحيل المجاني من الأهلي.

وتلقى عبد القادر عرضا غير مُعلن من نادي الزمالك وآخر من بيراميدز ويرغب اللاعب في الانتقال للقلعة البيضاء في الموسم المقبل وهو ما يُخطط له لكن إدارة القلعة الحمراء ترفض رحيل اللاعب مجانًا لتنفيذ مُخططه وكانت تطالبه بإحضار عرض محلي وخارجي للرحيل وحال عدم وجود عرض سيتم قيده في قائمة الفريق النهائية وهو ما حدث بعد إغلاق باب القيد الأربعاء الماضي.

الأهلي يتدخل لحل الأزمة

وطلب محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، من البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، بضرورة إشراك أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة النادي الأهلي: محمد يوسف تحدث مع ريبيرو بشكل مباشر وأكد له أن عبد القادر يجب أن يتدرب مع الفريق، لأنه حقه الطبيعي، بغض النظر عن أي قرارات مستقبلية تخص اللاعب.

وتابع: أن إدارة الأهلي تدعم وتؤكد مشاركة عبد القادر في التدريبات، والجماهير يجب ألا تغضب منه، بل تمنحه فرصة ليكون ضمن حسابات الجهاز الفني.

واكمل: قد تفاجأ جماهير الأهلي بأن يصبح أحمد عبد القادر أحد نجوم الفريق، لكن أن يظل لاعبًا في القائمة ولا ينزل الملعب فهذا يفتقد للعدالة.

واستكمل شوبير أن هناك شائعات ترددت مؤخرًا حول تلقي الأهلي عرضًا من أحد أندية الدوري الليبي للتعاقد مع عبد القادر، إلا أن مصدرًا مسئولًا داخل القلعة الحمراء نفى صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية في الوقت الراهن.

حقيقة عرض أهلي طرابلس الليبي

وكشف المدرب المخضرم حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، حقيقة طلبه التعاقد مع أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي.

وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "غير صحيح تمامًا أنني طلبت من إدارة أهلي طرابلس التعاقد مع أحمد عبد القادر في الوقت الحالي".

وأكد: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين إدارة النادي بشأن عبد القادر، ولم أطلب تماما التعاقد معه".

واختتم حديثه قائلا: "أتمنى تحري الدقة في نقل الأخبار، وأؤكد مرة أخرى، أنني لم أطلب من إدارة أهلي طرابلس التعاقد مع عبد القادر تمامًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.