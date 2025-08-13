بيان ناري من دوناروما بعد استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان أمام توتنهام

وجه حارس مرمى باريس سان جيرمان، الإيطالي جيانلويجي دوناروما، رسالة وداع إلى جماهير باريس سان جيرمان.

وبعد يوم واحد من استبعاده من قائمة سان جيرمان لمواجهة توتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي، أصدر دوناروما بيانًا إعلاميًّا يوضح فيه كواليس ما حدث معه خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الحارس الإيطالي في البيان الذي نشرته مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية: "منذ اليوم الأول لانضمامي، بذلتُ قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، من أجل المشاركة والدفاع عن مرمى باريس سان جيرمان".

وأضاف دوناروما: "للأسف، قرر أحدهم أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءًا من الفريق وأساهم في نجاحه، أشعر بخيبة أمل وإحباط. أتمنى أن تتاح لي فرصة النظر في عيون الجماهير في ملعب حديقة الأمراء مرة أخرى وأقول لهم وداعًا كما ينبغي".

وتابع: "وإذا لم يحدث ذلك، فأريدكم أن تعلموا أن دعمكم ومودتكم تعني لي الكثير ولن أنساها أبدًا، سأحمل دائمًا ذكرى كل المشاعر والليالي الساحرة وذكراكم. أنتم الذين جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي".

واختتم: “زملائي في الفريق، عائلتي الثانية، شكرًا لكم على كل معركة وكل ضحكة وكل لحظة شاركناها، ستبقون دائمًا إخوتي.كان اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة شرفًا عظيمًا”.

