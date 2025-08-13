الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيان ناري من دوناروما بعد استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان أمام توتنهام

دوناروما، فيتو
دوناروما، فيتو

وجه حارس مرمى باريس سان جيرمان، الإيطالي جيانلويجي دوناروما، رسالة وداع إلى جماهير باريس سان جيرمان.

وبعد يوم واحد من استبعاده من قائمة سان جيرمان لمواجهة توتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي، أصدر دوناروما بيانًا إعلاميًّا يوضح فيه كواليس ما حدث معه خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الحارس الإيطالي في البيان الذي نشرته مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية: "منذ اليوم الأول لانضمامي، بذلتُ قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، من أجل المشاركة والدفاع عن مرمى باريس سان جيرمان".

وأضاف دوناروما: "للأسف، قرر أحدهم أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءًا من الفريق وأساهم في نجاحه، أشعر بخيبة أمل وإحباط. أتمنى أن تتاح لي فرصة النظر في عيون الجماهير في ملعب حديقة الأمراء مرة أخرى وأقول لهم وداعًا كما ينبغي".

وتابع: "وإذا لم يحدث ذلك، فأريدكم أن تعلموا أن دعمكم ومودتكم تعني لي الكثير ولن أنساها أبدًا، سأحمل دائمًا ذكرى كل المشاعر والليالي الساحرة وذكراكم. أنتم الذين جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي".

واختتم: “زملائي في الفريق، عائلتي الثانية، شكرًا لكم على كل معركة وكل ضحكة وكل لحظة شاركناها، ستبقون دائمًا إخوتي.كان اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة شرفًا عظيمًا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيانلويجي دوناروما السوبر الاوروبي باريس سان جيرمان جماهير باريس سان جيرمان كاس السوبر الاوروبي

مواد متعلقة

التعادل الإيجابي ينهي ودية إنتر ميلان ومونزا

لويس إنريكي: أتحمل مسؤولية استبعاد دوناروما من الفريق (فيديو)

بعد التتويج بالدوري الليبي، البدري يرد على طلب التعاقد مع أحمد عبد القادر

موعد مباراتي منتخب مصر لكأس العرب أمام تونس بالإسماعيلية

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع الأوكراني إيليا زابارني

بعد ظهوره بالسيجارة الإلكترونية، جارناتشو يرد على انتقادات الجماهير

استعدادا لنهائيات كأس العالم، تفاصيل تدريب منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب وديا

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام تيرول النمساوي

الأكثر قراءة

اسمه الحقيقي وأخلاقه، جيران البلوجر "ياسمين" بالشرقية يفجرون مفاجأة عن شخصيته

لغز البلوجر "ياسمين"، فيتو تكشف كواليس وموقع تصوير الفيديوهات المخلة بالشرقية

اعتراف مستفز من البلوجر "ياسمين" أثناء التحقيقات وقرار جديد بحبسه في سجن الرجال

جاءت من حيث لا تحتسب، بشرى عن مياه السد العالي رغم تأثير سد النهضة وانخفاض الأمطار

أنا في مهمة تاريخية وروحية، نتنياهو يعترف صراحة بأطماع تراوده بشأن سيناء

سعر الفاكهة اليوم، العنب يصالح المصريين وارتفاع التفاح مجددا بعد 24 ساعة من الانخفاض

إن كيدهن عظيم، كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد على الهواء: رفضته لأنه لا يستحم

على طريقة "اللي على راسه بطحة"، صورة مفاجأة تهز سارة خليفة أثناء التحقيقات معها

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads