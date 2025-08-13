الأربعاء 13 أغسطس 2025
منتخب الشباب يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديا استعدادا للمونديال (صور)

اختتم منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة تدريباته مساء أمس  بملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا استعدادًا للقاء نظيره المغرب اليوم الأربعاء ضمن تجهيزات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق في تشيلي يوم 27 سبتمبر المقبل.

 

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب 

وتقام المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرباط ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في مباراة ثانية يوم الجمعة المقبل في ختام معسكره.

تدرب المنتخب بقيادة مديره الفني الكابتن أسامة نبيه على خطة المباراة وتم تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية والفنية تحت قيادة علاء عبده المدرب العام ومحمد عمر ابو النور المدرب بإشراف مستمر من اسامة نبيه وقاد الكابتن أيمن طاهر تدريبات حراس المرمى.

شهد التدريبات حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة في الرباط؛ وتألق اللاعبون ووضح عليهم الإصرار والعزيمة والروح القتالية في الأداء.

وتضم القائمة فى الرباط  25 لاعبًا هم: عبد المنعم تامر واحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى  وأحمد فرج ومحمد إبراهيم ومحمد عوض وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد ومحمد وحيد وسيف سفاجا ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله واحمد شرف وياسين عاطف وعلى إيهاب وعمر خضر وأدهم كريم وأيمن أمير.

ads