بعد صفقتين "أي كلام"، نيوكاسل يصحح مساره بالتعاقد رسميا مع ماليك ثياو (فيديو)

انضم المدافع الدولي الألماني، ماليك ثياو، إلى صفوف نادي نيوكاسل يونايتد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحف البريطانية أن قيمة انتقال ماليك ثياو، صاحب الـ 24 عامًا، من ميلان الإيطالي، لن تقل عن 34.6 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك المكافآت.

ويُعد ثياو ثالث صفقة يبرمها نيوكاسل يونايتد في فترة انتقالات غير مُقنعة لجمهور النادي، حيث اكتفى إيدي هاو بالحصول على الجناح السويدي أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست، وحارس المرمى الإنجليزي آرون رامسديل على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون.

وفشلت محاولات نيوكاسل يونايتد لشراء الجناح الفرنسي هوجو إيكيتيكي الذي رحل إلى ليفربول، كما أخفق في ضم يوان ويسا وبريان مبيومو من برينتفورد.

وقال ثياو للموقع الرسمي لنيوكاسل "أنا متحمس بالانضمام إلى هذا النادي العريق. أتطلع بشوق لبدء التدريب والتعرف على زملائي الجدد وجميع أعضاء الجهاز الفني".

وأضاف المدافع الألماني "أطلعني المدرب على رؤيته وما يريد تحقيقه معي كلاعب ومع النادي نفسه، وهو أمر مثير، أعتقد أن نيوكاسل يتحدث عن نفسه، إنه نادٍ رائع وكبير ويتمتع بشعبية وجمهور متحمس، أتطلع لرؤيتهم في سانت جيمس بارك".

